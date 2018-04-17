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Türkiye ve İran'dan dolara darbe!

İran hükümetine bağlı haber ajansı IRNA, İran ile Türkiye arasındaki ilk para takasının (döviz swap) dün gerçekleştiğini duyurdu.

Türkiye ve İran'dan dolara darbe!

İran hükümetine bağlı haber ajansı IRNA, İran ile Türkiye arasındaki ilk para takasının (döviz swap) dün gerçekleştiğini duyurdu.

17 Nisan 2018 Salı 14:35
Türkiye ve İran'dan dolara darbe!
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İran ile Türkiye arasında ilk para takası gerçekleşti

İran hükümetine bağlı haber ajansı IRNA, İran ile Türkiye arasındaki ilk para takasının (döviz swap) dün gerçekleştiğini duyurdu. Böylece iki ülkenin para birimleri, ilk defa ABD doları veya euro gibi üçüncü bir rezerv para birimine ihtiyaç duymadan takas edildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre; İran riyali ve Türk lirası son dönemde büyük değer kayıpları yaşamıştı. IRNA’ya konuşan İran Merkez Bankası’nın halkla ilişkiler yetkilileri, bu hamleyle birlikte iki ülke arasındaki ticaretin ve bankacılık işlemlerinin kolaylaşacağını, döviz kuru riskinin ise azalacağını belirtti.

İki ülkenin ticarette kendi para birimlerini kullanmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim 2017’deki İran ziyaretinde de gündeme gelmiş, ülkeler para takası anlaşması imzalamıştı.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Tahran’da düzenlediği basın toplantısında “Merkez Bankalarımızın riyasetinde, finans sektörlerine bir hareketlilik getirme kararı aldık. Yerli parayla alışveriş yapma sürecini hayata geçirme kararını verdik” demişti.

Ocak 2018’de Türkiye ve İran’ın merkez bankası vekillerinin bir araya gelmesinden sonra İran basınına konuşan İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ahmet Irakçi, para takasının kısa sürede yürürlüğe girmesini beklediklerini söylemişti.

DÖVİZ SWAP (TAKAS) İŞLEMİ NEDİR?

Tarafların önceden anlaştıkları oran ve koşullarda belirli, iki farklı döviz tutarını; işlemin yapıldığı tarihte takas ettikleri/değiştirdikleri, işlemin vade tarihinde ilgili para birimlerini anlaştıkları oran ve şartlarda geri takas ettikleri işlem. Döviz Swap işlemleri yapıldığı gün itibariyle tarafları, ilgili işlem tarihi ve vade için bağlayıcı bir anlaşma niteliği taşıyor. Nakit akışı vade başında ve vadede gerçekleşiyor.

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