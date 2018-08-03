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Türkiye ve Bulgaristan "Transbalkan" ile birbirine bağlandı

Bulgaristan’daki Transbalkan boru hattının yeni bölümü hizmete girdi. 20 kilometrelik boru hattıyla Avrupa'ya gaz sevkıyatı yapılabilecek.

Türkiye ve Bulgaristan "Transbalkan" ile birbirine bağlandı

Bulgaristan’daki Transbalkan boru hattının yeni bölümü hizmete girdi. 20 kilometrelik boru hattıyla Avrupa'ya gaz sevkıyatı yapılabilecek.

03 Ağustos 2018 Cuma 19:44
Türkiye ve Bulgaristan "Transbalkan" ile birbirine bağlandı

Türkiye ve Bulgaristan "Transbalkan" ile birbirine bağlandı

Bulgaristan’daki Transbalkan boru hattının yeni bölümü hizmete girdi. 20 kilometrelik boru hattıyla Avrupa'ya gaz sevkıyatı yapılabilecek.

Bulgaristan’daki Transbalkan boru hattının yeni hat hizmete girdi. Yeni hat, TANAP ve TürkAkım projeleriyle etki alanını genişleten Türkiye ve Bulgaristan için büyük önem taşıyor.

Bakan Dönmez açılışa katıldı

Bulgaristan'ın Türkiye sınırında yapılan Lozenets-Nedyalsko doğalgaz boru hattının inşası tamamlandı. 

Açılışı, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bulgar mevkidaşı Temenujka Petkova birlikte yaptı.

"Doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak"

Bakan Dönmez, Lozenets-Nedyalsko doğalgaz boru hattıyla birlikte Lozonets ve Türkiye sınırı arasındaki taşıma kapasitesini arttıracaklarını söyleyerek, "Yeni hat hem Bulgaristan'ın hem de Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak." dedi.

Bakan Dönmez, projenin Türkiye ve Bulgaristan'ın Avrupa doğalgaz piyasasındaki önemini daha da arttıracağını belirtti. 

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20 kilometre uzunluğunda olan hat, Bulgaristan’dan Türkiye’ye gaz sevkıyatı yapılan "Transbalkan Boru Hattı"nın bir parçası olarak inşa edildi. 

Türkiye ve Bulgaristan hattı birleşti

Boru hattıyla birlikte Türkiye ve Bulgaristan arasındaki hat birleştirilmiş oluyor. Böylece iki ülke arasında karşılıklı doğalgaz akışı gerçekleştirilebilecek. 

Yeni hatla birlikte BOTAŞ ve BULGARTRANSGAZ arasındaki işbirliği artacak. Hattan ters yönde gaz akışı sağlanabilecek, Avrupa'ya gaz sevkıyatı yapılabilecek.  

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