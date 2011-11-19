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Türkiye ve Arap Birliği öncülük etmeli

Türkiye ve Arap Birliği'nin, Suriye hükümeti ve toplumu üzerinde Washington'dan daha fazla etkiye sahip...

Türkiye ve Arap Birliği öncülük etmeli

Türkiye ve Arap Birliği'nin, Suriye hükümeti ve toplumu üzerinde Washington'dan daha fazla etkiye sahip...

19 Kasım 2011 Cumartesi 10:38
Türkiye ve Arap Birliği öncülük etmeli
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Türkiye ve Arap Birliği'nin, Suriye hükümeti ve toplumu üzerinde Washington'dan daha fazla etkiye sahip olduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Şam'a baskı sürecinin, Arap Birliği ve Türkiye'nin öncülüğünde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Clinton, Amerikan MSNBC televizyonuna verdiği demeçte, Suriye'deki durumun tamamen bir iç savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu. ABD olarak Suriye'de bir iç savaş görmeyi hiç istemediklerini, barışçıl protestolar ve şiddet içermeyen muhalefetten yana olduklarını dile getiren Clinton, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejiminin yaptıklarıyla, insanları kendilerine karşı silaha sarılmaları yönünde provoke ettiğini belirtti.

Clinton, “Arap Birliği'nin yaptığı ve Türkiye'nin söylediklerinin, Suriye hükümeti ve toplumu üzerinde çok uzakta olan bizlerden çok daha fazla bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Suriye'nin üyeliğini askıya alan Arap Birliği'nin, “Esad'ın gitmesi gerektiği” şeklinde net bir sinyal gönderdiğini ifade eden Clinton, Libya'dakine benzer biçimde Suriye'ye de bir BM kararıyla ABD ya da NATO koalisyonu öncülüğünde bir askeri müdahale yapılması yönünde “bir niyet bulunmadığını”, Libya ile Suriye'nin durumunun birbirinden farklı olduğunu kaydetti.

Clinton, “Bu süreç (Suriye'ye baskı süreci), Arap Birliği ve Türkiye'nin öncülüğüyle mi yürütülmeli?” şeklindeki bir soruyu “evet” diyerek onayladı.

ESAD'IN GÜNLERİ SAYILI

Bakan Clinton, Amerikan ABC televizyonuna verdiği mülakatta da bir soruyu yanıtlarken, ABD'nin Suriye ile bağlarının ve ticaretinin çok az olduğuna dikkati çekerek, “Suriyelilerin kulak vereceği bir ses olmadığımızın farkındayız. Dolayısıyla, Suriye'nin gözardı edemeyeceği, giderek büyüyen ve şu anda Arap Birliği ve Türkiye'den oluşan bir koronun çağrısında bulunduk” diye konuştu.

CBS televizyonuna verdiği ayrı bir mülakatta da Clinton, Esad'ın günlerinin sayılı olduğunun artık kesin olduğunu belirtti. Clinton, “Esad gidecek; bu artık sadece zaman meselesi. Umarız ki iç savaştan daha fazla kan dökümünden kaçınırlar ve çok önceden yapmış olmaları gereken değişimleri hayata geçirirler” ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 19.11.2011 10:38
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeABDSuriyeEsadArap Birliği
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