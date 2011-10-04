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Türkiye Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yarın KKTC’ye gelecek.

KKTC’de, temel atma ve açılış törenlerine katılacak; resmi temaslarının ardından adadan ayrılacak.

Türkiye Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yarın KKTC’ye gelecek.

KKTC’de, temel atma ve açılış törenlerine katılacak; resmi temaslarının ardından adadan ayrılacak.

04 Ekim 2011 Salı 12:35
Türkiye Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yarın KKTC’ye gelecek.
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Türkiye Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yarın KKTC’ye günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. 

Binali Yıldırım saat 15.30’da geleceği KKTC’de, temel atma ve açılış törenlerine katılacak; resmi temaslarının ardından akşam saat 22.30’da adadan ayrılacak. 

Konuk Bakan, saat 15.30’da Ercan Havalimanına varışı ve karşılanmasının ardından  ILS temel atma törenine katılacak.

Yıldırım saat 17.00’de Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 17.30’da ise Başbakan İrsen Küçük tarafından kabul edilecek.

Saat 18.30’da  Girne’de TURCYOS-2 Denizaltı Fiber Optik Servisi’nin açılışının ardından saat 19.45’te  Cratos Otel’de Başbakan İrsen Küçük ile heyetlerarası görüşmeye katılacak olan Yıldırım, saat

20.30’da aynı yerde Başbakan İrsen Küçük’ün onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak ve ardından KKTC’den ayrılacak.

Son Güncelleme: 04.10.2011 12:35
Anahtar Kelimeler:
Derviş EroğluIrsen KüçükBinali YıldırımBakanErcan
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