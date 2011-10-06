Türkiye sınırında çatışma: 12 ölü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hatay'da gerçekleştirdiği "Yıldırım-2011" tatbikatı sürerken, sınırın diğer tarafında sıcak saatler yaşanıyor.

Suriye'nin Türkiye sınırı yakınlarındaki İdlib kentinde askerlerle, ordudan ayrılarak isyan hareketine katılan silahlı güçler arasında çıkan çatışmalarda 12 kişinin öldüğü bildirildi. Merkezi Londra'daki Suriye İnsan Hakları Örgütü'nden yapılan açıklamada, Cebel El Zaviye bölgesindeki çatışmalarda yedi askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Örgüt, çatışmalarda ölenlerden beşinin ise Suriye ordusundan kaçan askerler veya siviller olduğunu ifade etti.

Suriye'de ordudan kaçıp kendilerine "Özgür Suriye Ordusu" adını veren bir grubun, muhaliflerin taleplerini aylardır şiddetle bastıran Şam yönetimine karşı ilk silahlı mücadeleyi başlattığı bildiriliyordu.

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 900'Ü AŞTI Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtlarıyla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, yaşanan can kaybı sayısı da giderek artıyor. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay'ın sözcüsü Rupert Colville bugün yaptığı açıklamada, elde ettikleri ayrıntılı isim listelerine göre Suriye'de protestoların başlamasından beri ölenlerin toplam sayısının 2900'ü aştığını söyledi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden daha önce yapılan açıklamada, Suriye'de Mart ayından Eylül sonuna kadar ölenlerin sayısının 2700 olduğu bildirilmişti. Resmi olmayan kaynaklar ise Suriye'de ölü sayısının 5 bine ulaştığını öne sürüyor.