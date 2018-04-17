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Türkiye sınırına Arap ordusu!

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Suriye'de bulunan ABD askerlerinin çekilmesinin ardından, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bir Arap gücü kurmayı planladığını belirtti.

Türkiye sınırına Arap ordusu!

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Suriye'de bulunan ABD askerlerinin çekilmesinin ardından, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bir Arap gücü kurmayı planladığını belirtti.

17 Nisan 2018 Salı 23:48
Türkiye sınırına Arap ordusu!
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ABD'nin son planı: Türkiye sınırına Arap ordusu

ABD'nin son planı: Türkiye sınırına Arap ordusu

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Suriye'de bulunan ABD askerlerinin çekilmesinin ardından, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bir Arap gücü kurmayı planladığını belirtti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan güçlerinin yerine konuşlandırmak ve DAEŞ ile mücadelenin sona ermesinin ardından 'ülkenin kuzeydoğusunun yeniden istikrara kavuşmasına yardımcı olmak adına' Araplardan oluşan bir birlik kurmayı planladığını bildirdi.

Gazetenin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın kısa bir süre önce atadığı yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Mısır'ın istihbarat direktör vekili Abbas Kamil ile bir görüşme yaptığını belirtti.

MISIR DA KATILACAK

Görüşmede, Bolton'ın Mısır'ın Suriye'de bir Arap gücü oluşturma çabalarına katkı yapma ihtimalinin ele alındığı ifade edildi.

Yetkililer, ABD yönetiminin Suriye'nin kuzeyinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden finansman istediğini ve aynı zamanda Arap ülkelerinden asker göndermelerini talep etmeye hazırlandığını söyledi.

Bir yetkili, "Mali destek ve daha geniş anlamda katkıda bulunmaları konusunda Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile temasa geçildi" dedi.

PLANIN HAYATA GEÇİRİLMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL

Başkan Trump, ay başında ABD'nin Suriye'de konuşlandırdığı yaklaşık 2 bin askerinin geri çekilme sürecinin hızlandırılması gerektiğini açıklamıştı. Ancak ABD yönetimi içindeki birçok kişi askerlerin geri çekilmesinin Suriye'deki Rusya ve İran etkisini artıracağından endişe ediliyor.

Beyaz Saray dün yaptığı açıklamada, askerlerin geri çekilmesi konusunda kesinleşmiş bir takvim bulunmadığını belirtti.

WSJ'a konuşan bazı askeri yetkililer, DAEŞ'in Suriye'de tamamen mağlup edilmesinin kolay bir süreç olmadığını ve bu bölgeye ABD askerlerinin yerine bir Arap gücünün konuşlanmasının önünde bazı engellerin bulunduğunu söyledi.

Bu sıkıntıların başında Suudi Arabistan ve BAE'nin halihazırda askeri olarak Yemen'de operasyon düzenliyor olmaları ve Mısır'ın da Esed hükümetinin kontrolü altında olmayan bir bölgeyi savunma için güç gönderme konusunda isteksizliği geliyor.

WSJ haberinde, ABD ordusunun bu planın hayata geçirilmesi sürecinde rol alıp almayacağının ise belirsiz olduğuna dikkat çekti.

ZEYTİN DALI O PLANI ENGELLEDİ

Haberde, şu anda Suriye'nin kuzeyinde ağırlığını PKK/PYD'li teröristlerin oluşturduğu, ancak içinde Arapların da bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) DAEŞ'le mücadele sürecinde ABD'den hava desteği aldığı ancak kurulması muhtemel Arap gücüne bu tarz bir destek verilip verilmeyeceğinin net olmadığı vurgulandı.

WSJ, Ocak ayı itibariyle ABD'li askeri yetkililerin Suriye'deki faaliyetlerini birkaç ay içinde tamamlamayı ve Dışişleri Bakanlığı'nın DAEŞ'ten alınan bölgelerde istikrarın sağlanması için yürüttüğü çalışmalara destek vermeyi planladıklarını ancak Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın bu planı sekteye uğrattığını yazdı.

Anahtar Kelimeler:
ABDSonOyunuTürkiyeSınırArapOrdusu
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