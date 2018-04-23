Türkiye seçimlerine engel!

Hollanda ve Avusturya'ya Almanya da katıldı Türkiye'deki seçimler öncesi kampanyalara izin verilmeyeceğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı Maas, geçen yıl yaşanan tartışmaların tekrarlanmamasını istedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimler öncesinde Avrupa'da Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapacağını açıklamasının ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya'da seçim kampanyasıyürütmesine izin verilmeyeceğini tekrarladı. Son bir hafta içinde benzer açıklamalar diğer Avrupaülkeleri Hollanda ve Avusturya'dan da geldi. Kanada'nın Toronto kentinde G7 dışişleri bakanlarıtoplantısına katılan Bakan Maas, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Sosyal DemokratPartili (SPD) Maas, 'Bizim bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya'da seçim kampanyası yürütülmeyecek' şeklinde konuştu. Maas, 'Bu hangi ülkeden geldiklerinden bağımsız olarak herkes için geçerli' dedi. Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmaların tekrarlanmamasını dilediğini vurgulayan Maas, tartışmanın her iki tarafa da faydası olmadığını belirtti. Erdoğan: Avrupa'da Türk vatandaşlarına sesleneceğim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü NTV televizyonunda yaptığı açıklamada, 'Büyük ihtimalle şu anda yurt dışındaki hazırlığımız tamam. Şöyle 10-11 bin kişilik bir kapalı spor salonunda –şu anda ülkeyi açıklamayacağım- orada uluslararası kuruluşun inşallah toplantısında bulunacağım ve orada Türk vatandaşlarıma sesleneceğim. Ve büyük ihtimalle de Avrupa'yı orada toparlayacağız, orada da inşallah bu konuşmamızı yapacağız' demişti. Türkiye'de 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa referandumu öncesinde, Türk bakanların Almanya'da katılacakları seçim etkinlikleri yerel yönetimlerin kararı ile iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iptal kararlarını 'Nazi uygulamalarına' benzetmiş, iki ülke arasında gerilim tırmanmıştı. Bunun üzerine geçen yıl Haziran ayının sonunda Alman hükümeti, Avrupa Birliği dışında bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesini yasaklayan bir yasal düzenleme yapmıştı. Dışişleri bakanları görüşecek İki ülkenin dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Heiko Maas, New York'ta yarın veya Çarşamba günü bir araya gelecek. Bakanların randevusunda, seçim kampanyası yasağının da gündeme gelmesi bekleniyor.