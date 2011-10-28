Türkiye öğretmen edasıyla konuşuyor

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın siyasi ve basın danışmanı Buseyna Şaban, Türkiye'nin kendileriyle bir öğretmen edasıyla konuştuğunu belirterek, "Türkiye'nin bu tutumunu gerektirecek bir şey yapmadık" dedi.

İngiliz Independent gazetesinin deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk'e Suriye'nin başkenti Şam'da demeç veren Buseyna Şaban, Türkiye'nin Suriye politikasını anlaşılmaz onlarak nitelendirdi. "Suriye, Türkiye'ye Arap dünyasının kapılarını açtı" diyen Şaban, "Türkler Suriye'ye vizesiz giriyor. Suriye pazarları Türk mallarıyla dolu.

Türkiye'nun bu tutumu takınmasının altında daha büyük nedenler olmalı. Türkiye NATO üyesi ve füze kalkanı bu ülkeye kuruluyor. Türkiye'nin pastadaki payı ne bilmiyorum" şeklinde konuştu. '

VATANDAŞLIK SÖZÜ VERİLDİ' Suriye'de geçtiğimiz mart ayında başlayan şiddet olayları sonrasında Hatay'a gelen Suriyeli mülteciler konusuna da değinen Şaban, "Türkiye'ye kaçıp daha sonra dönenler, Türklerin kendilerine vatandaşlık vaadinde bulunduğunu söylediler. Idlib'den kaçan birisi niçin Türkiye'ye gitmek ister? Neden Halep'e gitmez?"