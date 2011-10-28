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Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi

Petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin, Kıbrıs sorununun çözümünü zorlaştıran bir rol oynadı

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi

Petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin, Kıbrıs sorununun çözümünü zorlaştıran bir rol oynadı

28 Ekim 2011 Cuma 09:42
Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi
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Türkiye Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından başlatılan petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin, Kıbrıs sorununun çözümünü zorlaştıran ve ülkeler arası

gerilimi artıran bir rol oynadığını bildirdi.

Milli Güvenlik Kurulu dünkü toplantısının ardından yayımladığı bildiride Kıbrıs konusuna da değindi. Bildiride “Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından başlatılan petrol ve doğalgaz arama

faaliyetlerinin, Kıbrıs sorununun çözümünü zorlaştıran ve ülkeler arası gerilimi artıran bir rol oynadığının altı çizilmiştir. Türkiye'nin bölgesinde hiçbir oldu bittiye göz yummayacağı ve bölgesel hak ve

menfaatlerini koruyacak adımları uluslararası hukuk çerçevesinde ve KKTC makamlarıyla da ortak 

hareket ederek kararlılıkla atacağı kaydedilmiştir” denildi.

Son Güncelleme: 28.10.2011 09:42
Anahtar Kelimeler:
PetrolKıbrısTürkiyeGüvenlik KuruluDoğal Gaz
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