Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından başlatılan petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin, Kıbrıs sorununun çözümünü zorlaştıran ve ülkeler arası

gerilimi artıran bir rol oynadığını bildirdi.

Milli Güvenlik Kurulu dünkü toplantısının ardından yayımladığı bildiride Kıbrıs konusuna da değindi. Bildiride “Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından başlatılan petrol ve doğalgaz arama

faaliyetlerinin, Kıbrıs sorununun çözümünü zorlaştıran ve ülkeler arası gerilimi artıran bir rol oynadığının altı çizilmiştir. Türkiye'nin bölgesinde hiçbir oldu bittiye göz yummayacağı ve bölgesel hak ve

menfaatlerini koruyacak adımları uluslararası hukuk çerçevesinde ve KKTC makamlarıyla da ortak

hareket ederek kararlılıkla atacağı kaydedilmiştir” denildi.