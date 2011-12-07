Türkiye Memur-Sen Heyeti KKTC'de Temaslarda Bulunuyor

Türkiye Memur Sendikaları Konfederasyonundan (Memur-Sen)’den bir heyet, Hizmet Sendikası (Hizmet-Sen) davetlisi olarak KKTC’de temaslarda bulunuyor.
Hizmet-Sen’den verilen bilgiye göre, Recai Karslı başkanlığındaki heyet, UMB Lefkoşa İlçe Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP Milletvekili Zorlu Töre, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı
Ertan Ersan, Mücahitler Derneği Başkanı Vural Türkmen, Gaziantep Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mesut Akyar ve Kıbrıs Türk Yazarları Dayanışma Derneği As Başkanı Ferhat
Yılmaz’ı ziyaret etti.