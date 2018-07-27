banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95360
ALTIN
190.628
DOLAR
4.8534
STERLİN
6.3480
EURO
5.6443
Döviz kurları!
Döviz kurları
Kıskançlık cinayet işletti!
KISKANÇLIK CİNAYET İŞLETTİ!
Otobüste taciz iddiası
OTOBÜSTE TACİZ İDDİASI
Kızını taciz etti
KIZINI TACİZ ETTİ
banner282
Flaş Haber
Otobüste taciz iddiası
Kapat

Türkiye Karşıtı Tasarı ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde Kabul Edildi

 ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemlerinin ardından, "Türkiye Uluslararası Finans Kuruluşları Yasası" adıyla, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan tasarıyı kabul etti.

Türkiye Karşıtı Tasarı ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde Kabul Edildi

 ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemlerinin ardından, "Türkiye Uluslararası Finans Kuruluşları Yasası" adıyla, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan tasarıyı kabul etti.

27 Temmuz 2018 Cuma 06:16
Türkiye Karşıtı Tasarı ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde Kabul Edildi

 ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemlerinin ardından, "Türkiye Uluslararası Finans Kuruluşları Yasası" adıyla, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan tasarıyı kabul etti.

Senatörler Bob Corker, Bob Menendez, James Lankford, Thom Tillis, Jeanne Shaheen ve Bill Nelson'un imzalarıyla sunulan tasarı, Dış İlişkiler Komitesince kabul edildi.

Uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'ye kredi vermesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği tasarıda, Türkiye'de terör örgütleri FETÖ ve PKK'dan yargılanan ABD'li ve Türk asıllı ABD vatandaşlarının tutukluluk halleri gerekçe gösterildi.

Senatör Corker, tasarıya ilişkin açıklamasında, yargının bağımsızlığı ilkesini hiçe sayarak, "Bu tasarıya gerek duyulmasını asla istemedik fakat Türkiye hükümetini, ABD vatandaşları ve yerel elçilik çalışanlarını haksız yere tutuklamasının ve rahatsız etmesinin sonucunun olacağı konusunda uyardık." ifadelerini kullandı.

Tasarının yasalaşması için önce Senato Genel Kurulu’nda da onaylanması, sonra da Temsilciler Meclisi’nin gündemine getirilip orada da geçirilmesi ve Başkan Donald Trump’ın da imzalaması gerekiyor.

TASARININ İÇERİĞİ

Uluslararası Finans Kurumları Yasası'nın 701'inci maddesindeki "İnsan hakları ihlalleri durumunda ABD'nin bu konuyu gündeme getirmesi politikasıdır." cümlesine atıfta bulunulan tasarıda, "Uluslararası ve sivil toplum kuruluşları, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ciddi şekilde insan hakları ihlallerini belgelemiştir." ifadesine yer verildi.

Tasarı, ABD Hazine Bakanlığı, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile diğer uluslararası finans kuruluşlarındaki ABD'li yöneticilere, Türkiye'ye yardım yapılmasını engellemesi talimatı verilmesini ön görüyor.

 


banner288
Son Güncelleme: 27.07.2018 09:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ürdün, Rusya İle “Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşünü“ Görüştü
Ürdün, Rusya İle “Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşünü“ Görüştü
10. Brıcs Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesi Açıklandı
10. Brıcs Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesi Açıklandı
Myanmar'da Yeşim Taşı Madenindeki Heyelan...8 Kişinin Cesedine Ulaşıldı
Myanmar'da Yeşim Taşı Madenindeki Heyelan...8 Kişinin Cesedine Ulaşıldı
Macron'dan ABD'yle Ticaret Anlaşması Açıklaması
Macron'dan ABD'yle Ticaret Anlaşması Açıklaması
Kamerun'da “Kolera Salgını Yayılabilir“ Uyarısı
Kamerun'da “Kolera Salgını Yayılabilir“ Uyarısı
Laos'ta Çöken Barajda Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi
Laos'ta Çöken Barajda Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi
Vietnam'da Savaş Uçağı Düştü: 2 Ölü
Vietnam'da Savaş Uçağı Düştü: 2 Ölü
“Kosova'nın Mandelası“ Demaçi Vefat Etti!
“Kosova'nın Mandelası“ Demaçi Vefat Etti!
“Husiler Hudeyde Limanı'na Gemi Girişlerini Engelliyor“
“Husiler Hudeyde Limanı'na Gemi Girişlerini Engelliyor“
Hindistan'da Muson Yağmurları Can Almaya Devam Ediyor...
Hindistan'da Muson Yağmurları Can Almaya Devam Ediyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim