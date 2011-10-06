Türkiye Karadeniz'de Petrol Arıyor!

Petrol emaresi bulunan Sürmene 1 kuyusunda sondaj yeniden başladı

Zaman Gazetesi'nden İsmail Altunsoy'un habere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de ilk petrol emaresi bulunan Sürmene-1 kuyusundaki sondaj çalışmalarına devam etme kararı aldı. Amerikan Exxon Mobil firmasının Şampiyon isimli gemisiyle başlatılan aramalarda öncelikle 4 bin 800 metreye inilecek. Sonrasında sondaj derinleştirilerek petrol arama çalışmaları yapılacak.

Platformun bütün masraflarını TPAO karşılıyor. Sürmene-1'de ilk sondajı Brezilyalı Petrobras'ın Leiv Eiriksson platformu yapmıştı. Şirket, ilk emareyi bulmasına rağmen basınç sorunu gerekçesiyle daha derine inemeden bölgeden ayrılmıştı. TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal, Sürmene-1 kuyusuyla ilgili "4 bin 800 metreye geldiğimizde yer altından aldığımız numunelerin içinde çok güzel petrol emareleri bulundu." değerlendirmesi yapmıştı. Uysal, anlaşma sağlanması halinde Sürmene 1'de yarım kalan çalışmalara Exxon Mobil'le devam edileceğini açıklamıştı.

Karadeniz'de petrol aramalarına ağırlık veren TPAO, burada ilk petrol arama-sondaj çalışmasını Brezilyalı Petrobras ile (Leiv Eiriksson Platformu) Sinop açıklarında yaptı. Olumsuz sonuç alınınca TPAO ikinci ortaklığı Amerikalı Chevron ile kurdu. Bu çalışma da Ekim 2010'da tamamlandı. Yüzde 100 TPAO'ya ait Ereğli ruhsat sahasındaki (Yassıhöyük 1) arama-sondaj çalışmalarında petrol keşfi ortaya çıkmadı.

Ancak TPAO, Karadeniz'deki arama çalışmalarına devam etti ve üçüncü kuyuyu masraflarını kendisi karşılayarak Trabzon'un Sürmene ilçesi açıklarında yaptı. Sürmene 1 olarak adlandırılan ruhsat alanında yapılan çalışmada petrol emaresine rastlandı (4 bin 800 metre). Arama platformu Leiv Eiriksson, basınç sorunu nedeniyle bölgeden ayrılınca Sürmene 1'deki nihai çalışma tamamlanamadı.

TPAO, Brezilyalı Petrobras'ın sonlandırdığı Sürmene 1 kuyusundaki çalışmalara yeniden başladı. Zaman'ın Enerji Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre ABD'li Exxon Mobil'in Deep Water Champion (Derin Su Şampiyonu) gemisi bölgeye gitti. Gemideki kule montajı tamamlanarak sondaj aşamasına geçildi.

İki gün önce başlayan çalışmalarda öncelikle ilk petrol emarelerine rastlanan 4 bin 800 metreye inilecek. Sonrasında ise daha derinlere inilerek petrol aranacak. TPAO'ya göre sondajda 5.800 metreye inilebilir. Deep Water Champion, deniz altı sondajında 12 bin metreye kadar inebiliyor. Yetkililer, Karadeniz'den umutlu olduklarını belirtirken olumlu sonuç alınması halinde çalışmalara Sürmene 2 kuyusuyla devam edileceği bilgisini verdi.

Şampiyon olarak adlandırılan Deep Water Champion gemisi, aynı anda hem arama hem sondaj yapabilecek iki kule taşıyor.