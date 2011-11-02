Türkiye Enerji Bakanı Yıldız KKTC'de

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile KKTC’nin Türkiye Petrolleri Ananom Ortaklığına (TPAO) tahsis ettiği ruhsatlarla ilgili anlaşmayı imzalamak

üzere KKTC’ye geldi.

Saat 11.10’da özel uçakla KKTC’ye gelen Taner Yıldız’ı Ercan Havaalanı’nda Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Cansev Metbulut, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi

Halil İbrahim Akça ve diğer yetkililer karşıladı.

Bugün söz konusu anlaşmayı imzalayacak olan Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın, devlet ve hükümet yetkililerine yapacağı ziyaretlerin ardından öğleden sonra KKTC’den ayrılması

bekleniyor.

Ercan Havaalanı’nda basına sadece görüntü alma olanağı sağlandı, herhangi bir açıklama yapılmadı.