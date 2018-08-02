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Türkiye'den Tunus'a 200 milyon dolar kredi

Türkiye'den Tunus'a 200 milyon dolar kredi

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
Türkiye'den Tunus'a 200 milyon dolar kredi

Türkiye tarafından, güvenlik ve savunma alanında kullanılmak üzere Tunus hükümetine 200 milyon dolar kredi verildi.
Kredi protokolü, Türkiye adına Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve Tunus adına Uluslararası İlişki Kalkınma ve Yatırım Bakanı Ziad Laadhari tarafından imzalandı.
Laadhari, törenin ardından yaptığı açıklamada, kredinin faiz oranının yüzde 1,5 olduğunu ve 10 yılda geri ödeneceğini ifade etti.
Kredinin, terör başta olmak üzere her türlü tehlikeye karşı ülke güvenliği için kullanılacağını belirten Laadhari, bu finansman kaynağıyla savunma alanında doğrudan sanayi yatırımlarına kapı açılacağını dile getirdi.
Laadhari, savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan kurumların oluşturulmasına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında üst düzey Türk heyetinin Tunus'u ziyaret ettiğini söyledi. 
 "TÜRKİYE'NİN TUNUS İLE DAYANIŞMASININ GÖSTERGESİ"
Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen aralık ayında Tunus'a yaptığı ziyaret sırasında bu kredinin sözünü verdiğini belirtti.
Doğan, "200 milyon dolarlık uzun vadeli düşük faizli Eximbank kredisi, Tunus'un güvenlik ve savunma alanlarındaki ihtiyaçları için Türk halkı ve devletinin, Tunus halkı ve devletine bir dayanışma göstergesi olarak ortaya konulmuştur." dedi.
İki ülkenin savunma ve ekonomi bakanlarının, söz konusu kredinin ne şekilde kullanılacağını belirlediğini dile getiren Doğan, bu mutabakat doğrultusunda Türkiye'de gerekli hazırlıkların yapıldığını ve anlaşmanın imzalandığını söyledi.
Büyükelçi Doğan, "Türkiye 30 yıldır terörden çektiği ızdırap itibariyle, Tunus'un terör noktasındaki sıkıntılarını ve halkını en iyi anlayan ülkedir. Bu finansman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle savunma sanayi teçhizatı alanında Tunus'u destekleme ve bu ülke ile ortak yatırım yapma arzusunun sıcak bir göstergesidir." diye konuştu.
Türkiye'nin, böylelikle savunma sanayi alanında Tunus üzerinden Sahra ülkelerine ve bütün Afrika'ya ulaşma imkanı bulabileceğini söyleyen Doğan, bunun da Türkiye'nin 500 milyar dolarlık ticaret hedefinin kısa sürede gerçekleşmesine ciddi anlamda katkı sağlayacağını ifade etti. 
Doğan, şunları kaydetti:
"Bu kredi, özellikle döviz sıkıntısı içindeki Tunus'un herhangi bir şekilde döviz harcamasında bulunmaksızın kendi savunma ve güvenlik alanını güçlendirmesini, Türkiye'den gelecek bu alandaki ortak yatırımlarla korunmasını güvence altına almasını sağlayacaktır."  
 

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Son Güncelleme: 02.08.2018 11:06
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