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27 Ocak 2017 Cuma 19:46

Türkiye'den Aldığı Zayıflama Hapları Hayatına Mal Oldu

Türkiye'den Aldığı Zayıflama Hapları Hayatına Mal Oldu
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Diyet hapları öldürdü
Tıp öğrencisi olan Anna Phillips kilo vermek için aşırı dozda zayıflama hapı aldı. Genç kız kalp krizi geçirip can verdi. Uzmanlar bu ilaçların ülkeye girmemesi için çalışma başlattı

İngiltere'nin Falmouth kentinde yaşayan 20 yaşındaki tıp öğrencisi Anna Phillips'in sonu, satın aldığı diyet haplarından oldu. 3 yıl önce psikiyatri merkezinde tedavi gördüğü belirtilen genç kız, Türkiye merkezli bir internet sitesinden diyet hapları sipariş etti.

Bu ilaçlardan aşırı dozda alan Phillips, sokakta kalp krizi geçirdi. Bir bankta hareketsiz halde bulunan Phillips olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Phillips, yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.

Olayın ardından Adli Tıp Kurumu Phillips'in cesedine otopsi yaptı. Otopsiye giren doktor Cornwall Cox, “Durumu Sağlık Bakanlığı'na bildireceğim. Bu ilaçların ülkeye kolay giriş yapması dehşet verici” dedi.

Kendisi de doktor olan acılı anne Penny Phillips, “Hükümeti bu ilaçlar konusunda uyaran doktora minnettarım. Umarım bu tavsiye bu ilaçları kullanan başka kişilerin de hayatını kurtarır” dedi.


 
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