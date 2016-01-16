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Türkiye Başbakanı Davutoğlu Birleşik Krallığı Ziyaret Edecek

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 18-19 Ocak’ta Birleşik Krallığı ziyaret edecek.

Türkiye Başbakanı Davutoğlu Birleşik Krallığı Ziyaret Edecek

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 18-19 Ocak’ta Birleşik Krallığı ziyaret edecek.

16 Ocak 2016 Cumartesi 12:23
Türkiye Başbakanı Davutoğlu Birleşik Krallığı Ziyaret Edecek
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DAVUTOĞLU BİRLEŞİK KRALLIK BAŞBAKANI CAMERON’LA GÖRÜŞECEK

DAVUTOĞLU’NUN GÖRÜŞMELERİNDE KIBRIS’TAKİ MÜZAKERE SÜRECİNİ DE ELE ALMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

 Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 18-19 Ocak’ta Birleşik Krallığı ziyaret edecek.

Türkiye Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Davutoğlu, ziyareti çerçevesinde, Birleşik Krallık Başbakanı David Cameron ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs'taki müzakere süreci, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler, terörizmle mücadele alanında iş birliği konularının ağırlıklı olarak ele alınması öngörülüyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ayrıca, Bank of America Merrill Lynch tarafından düzenlenecek 16. Türkiye Yatırım Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak, Bloomberg, Goldman Sachs ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun tertiplediği etkinliklerde iş çevrelerine hitap edecek.

İngiltere'de yaşayan Türk ve Müslüman toplumu temsilcileriyle de bir araya gelecek Davutoğlu, Chatham House'da düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında, bölgesel ve uluslararası gelişmelere dair görüşlerini katılımcılarla paylaşacak.

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