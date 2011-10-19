Türkiye ayakta

Türkiye'nin dört bir yanından insanlar, şehit haberlerinden sonra sokaklara döküldü. Aralarında yaşlı ve kadınların da bulunduğu bir grup askerlik şubesine giderek "Bizi de askere alın" dedi.

"BİZİ ASKERE ALIN" HAKKARİ’de yaşanan terörist saldırıyı protesto eden ve aralarında yaşlılar ile kadınların da bulunduğu bir grup, askere gitmek için Askerlik Şubesi’ne başvurdu. Nuhkuyusu Caddesi üzerinde toplanan aralarında yaşlılar, kadınlar ve öğrencilerin de bulunduğu bir grup, Üsküdar ve Kadıköy Askerlik Şubesi Başkanlığı’na yürüdü.

"Hepimiz Mehmetiz PKK’ya yeteriz" , "Kahrolsun PKK" ve "Dişe diş kana kan intikam intikam" sloganları atan topluluk, binanın önünde hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. İstiklal Marşı’nın tamamlanmasının ardından topluluk adına Bilgehan Çetinkaya (55), askerlik şubesinin yetkilileriyle kapının önünde konuştu. Yaşanan terörist saldırının ardından arkadaşlarıyla birlikte askere gitme kararı aldıklarını hatırlatan Çetinkaya, yetkililerden, "Askere gitmenizle ilgili mevzuat yok" yanıtını aldı.

Gruptaki en yaşlı kişi olan 86 yaşındaki Bekir Doğan da Türkiye’de son zamanlarda yaşanan terörist saldırıları nefretle karşıladığını belirterek, "Bir şehit ağabeyiyim. Kardeşim, 1973 yılında Adıyaman Sanat Okulu Müdürlüğü yaparken terörist saldırıda öldürüldü. Terör bu ülkenin kanayan yarasıdır. Çocuklarımızın yerine bizim ölmemiz efdaldir." Terör sorununun müzakerelerle çözülemeyeceğinin anlaşıldığını belirten kadınlardan Sakine Akalınlı da, "Biz de askere gideceğiz. Gerekirse bu vatan için canımızı da vereceğiz. Türk Milleti bu sorunun da üstesinden gelecektir" diye konuştu.

20 KİŞİ BAŞLADILAR 1000 KİŞİ OLDULAR DENİZLİ’de 20 esnafın Hakkari Çukurca’da 24 askerin şehit edilmesini protesto etmek amacıyla başlattığı yürüyüş, vatandaşların da katılımıyla yaklaşık 1000 kişilik bir protesto eylemine dönüştü. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyenler PKK terörünü lanetlerken, bazı kadınlar balkonlarında, bazıları ise cadde ve meydanlarda şehitler için gözyaşı döktü. Çınar Meydanı’na gelindiğinde avukat Halil Sarı, grup adına basın açıklaması yaptı. Avukat Sarı hukuk tanımaz terörü lanetlediklerini belirterek, "Güzel bir gelecek bombalarla değil bölücülüğe dur demekle, kardeşlikle kurulur. Kürt ve Türk kardeştir. Hepimizin ortak düşmanı eli bombalı kan ve ölüm kusan terördür" dedi. Grup, daha sonra İstiklal Marşı okuyup, terörü lanetleyen sloganlar attı. Yürüyüşe katılan emekli Namık Yarış, "60 yaşındayım, bırakın ben de savaşayım. Bu terörü bitirin artık" diye tepkisini dile getirdi. L

İSELİLERİN TERÖR PROTESTOSU Hakkari’deki saldırıda 24 askerin şehit düşmesi lise öğrencilerini sokağa döktü. D-100 Karayolu Bahçelievler mevkiinde bir araya gelen yaklaşık 100 lise öğrencisi yaşanan terör olayını ve PKK’yı protesto etti.

TERÖR SALDIRILARI ADANA’DA PROTESTO EDİLDİ HAKKARİ’de çok sayıda askerin şehit olduğu terör saldırısı, Adana’da kadınların çoğunlukta olduğu bir grup tarafından Atatürk Heykeli önünde protesto edildi. Atatürk Parkı’nda toplanan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), CHP üyeleri ve çok sayıda vatandaş, terör saldırılarını protesto için saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı okudu.

OKULDAN KAÇIP PROTESTOYA KATILDILAR BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’nde bir grup lise öğrencisi, okuldan kaçarak Cumhuriyet Meydanı’nda terör saldırılarını protesto etti. Bandırmalı esnaf da terör saldırılarını protesto etmek amacıyla işyerlerini Türk bayraklarıyla donatarak şehitler için lokma dağıttı. Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde 24 askerimizin şehit edilmesini protesto etmek isteyen Bandırma Kemal Pireci Lisesi’nde okuyan bir grup öğrenci, Cumhuriyet Meydanı’na gitmek istedi. Okul yönetiminin izin vermemesi üzerine derslere girmeyen öğrenciler Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak attıkları sloganlarla teröre lanet yağdırdı. Ellerinde Türk bayraklarını açarak Atatürk Anıtı önünde şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan öğrenciler İstiklal Marşı okudu. Öğrencilerin gösterisine Cumhuriyet Meydanı’ndaki vatandaşlar da destek verdi.