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20 Temmuz 2017 Perşembe 10:32

Türkiye-Almanya krizi tırmanıyor! Gabriel'den çok sert ifadeler

Türkiye-Almanya krizi tırmanıyor! Gabriel'den çok sert ifadeler
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 Türkiye-Almanya krizi tırmanıyor! Gabriel'den çok sert ifadeler


Alman vatandaşı aktivisit Peter Steudtner'in Büyükada'daki gözaltılar sonrası 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından iki ülke arasında kriz tırmanıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Gabriel, "Türkiye'ye çok sabır gösterdik, ilişkilere bu şekilde devam edemeyiz" dedi.

Alman vatandaşı aktivisit Peter Steudtner'in (45) Büyükada'daki gözaltılar sonrası 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim tırmanıyor. Almanya, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ı Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak nota vermiş, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Türkiye’ye verilecek yanıtın görüşülmesi için tatilini yarıda kesip Berlin’e dönme kararı aldığını duyurmuştu. Bugün Dışişleri Bakanlığı 'ndan Almanya'ya yanıt geldi. Açıklamada "AFC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Federal Hükümet Sözcüsü tarafından yapılan ve diplomatik nezaketsizliğe örnek teşkil edebilecek açıklamalarda Türk yargısına doğrudan müdahale edildiği ve haddini aşan ifadeler kullanıldığı görülmüştür. Bu açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir" denildi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile son dönemde yaşanan krize ilişkin konuştu. Gabriel, tutuklamayı planlanmış ve iyi bir şekilde hazırlanmış bir eylem olarak yorumladı. Türkiye ile ilişkilerinde sabırlı olmaları gerektiğini söyleyen Gabriel, iki ülkenin diyaloga yoğunlaşması gerektiğini söyledi. Gabriel, Alman Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlara yeni bir uyarı yayınlandığını açıkladı.

 

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "18 Temmuz 2017 tarihinde tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner ile ilgili olarak Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarıyla Bakanlığımızda yapılan görüşmede konunun yargıya intikal ettiği, bağımsız Türk yargısına güvenilmesi gerektiği, Steudtner'in gözaltına alındığı ilk günden itibaren uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak konsolosluk himayesinin sağlanmasında herhangi bir eksiklik yaşanmadığı izah edilmiştir. Aynı konuda Berlin Büyükelçimiz de AFC Dışişleri Bakanlığına talepleri üzerine izahatta bulunmuştur" denildi.



"KABUL EDİLEMEZ"

 

Açıklamada, gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Alman makamlarınca konuya ilişkin kabul edilemez ifadelerin kullanıldığının altı çizilerek, "Bu görüşmelerin ardından AFC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Federal Hükümet Sözcüsü tarafından yapılan ve diplomatik nezaketsizliğe örnek teşkil edebilecek açıklamalarda Türk yargısına doğrudan müdahale edildiği ve haddini aşan ifadeler kullanıldığı görülmüştür. Bu açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir. Ülkemizde yargı yetkisinin kullanılmasında, Anayasamız çerçevesinde hiçbir organ, makam, merci veya kişinin mahkemelere emir ve talimat veremeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı teminat altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.



GABRİEL'DEN SERT İFADELER

 

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel , Türkiye ile son dönemde yaşanan krize ilişkin konuşuyor. Gabriel, tutuklamayı planlanmış ve iyi bir şekilde hazırlanmış bir eylem olarak yorumladı. Gabriel, "Türkiye'ye çok sabır gösterdik, ki bazen bunu yapmak hiç kolay olmadı. İlişkilere bu şekilde devam edemeyiz" dedi.

Alman basını, Gabriel'in açıklamasından önce Türkiye ile yaşanan krize yönelik atılacak adımlar arasında Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yi seyahat için güvenli listesinden çıkarabileceği yorumu yapılmıştı. Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) lideri Martin Schulz, "Türkiye'ye karşı somut bir adım atılması gerektiğini" açıklamıştı. Serap Belovacıklı

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Türkiye-Almanya Krizi Tırmanıyor! Gabrielden çok Sert Ifadeler
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