Türkiye acı deneyimlerden ders çıkarmalı

NATO füze kalkanı konusunda Türkiye'nin izlediği politikadan vazgeçmesi gerektiğini yoksa sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağı uyarısında bulunan İran'dan yeni bir açıklama geldi.

Devrim Muhafızları komutanı General Mesud Cezayiri, Türkiye'nin sırtını Batı'nın sallanmakta olan duvarına dayamaması gerektiğini belirtti.İran Devrim Muhafızları komutanı General Mesud Cezayiri, Türkiye’de kurulacak NATO füze kalkanı sistemine değinerek, “Türkiye, tarihin acı deneyimlerden ders çıkarmalı” dedi.

Füze kalkanının bölgeye konuşlandırılmasının yarattığı tehditler ve hegemonyacı güçlerin İslam ülkelerindeki varlığının getireceği sonuçlara değinen Cezayiri, “Türkiye stratejik ve uzun dönemli çıkarlarını değerlendirmeli ve tarihin acı deneyimlerinden ders çıkarmalı. Bölgede güvenlik sağlayıcı rolüne devam etmeli ve bunu yaparken gücünü sallantıdaki duvarlardan değil, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlardan almalı” dedi. Cezayiri ayrıca, “ABD, işgalci Siyonist varlığı korumak konusunda oldukça endişeli ve bu konuda tüm fırsatları ve sahip olduğu potansiyeli korumaya çalışıyor. Ve füze kalkan sisteminin Türkiye’ye konuşlandırılması ABD’nin amaçlarından biri olarak kabul edilebilir” ifadesini kullandı.

ABD’NİN TEK SEÇENEĞİ BÖLGEYİ TERK ETMEK “Öyle görünüyor ki, ABD’nin önceliği artık Siyonist rejimin bölgedeki güvenliği değil, Siyonist rejimin Beyaz Saray’daki varlığını korumak” diyen Cezayiri, sözlerine şöyle devam etti: “İslami uyanışın yayılmasına, ardından diktatörlerin ve Siyonist rejimin bölgedeki destekçilerinin yıkılmasına bakıldığında, Siyonist rejimin içinde bulunduğu stratejik zorluk anlaşılabilir bir durum.

Türkiye, füze kalkanı sisteminin topraklarına konuşlandırılmasını kabul ederek, Siyonist rejimi desteklemek adına tüm potansiyelini kullandı ve artık duyarlı olmalı.” İran’ın El Alam uydu kanalında verilen habere göre, Cezayiri ayrıca, “Gelişmeler gösteriyor ki, ABD’nin bölgeyi terk etmekten başka bir çaresi yok… İşgalciler Filistin topraklarını kısa süre içinde terk etmeli ve Avrupa’ya, dünyanın diğer yerlerdeki evlerine geri dönmeli” dedi.

Cezayiri son olarak, “Ortadoğu’nun İslami kritere dayanan yeni düzeni ve İslami ülkelerin merkezliği, bölge için bir dönüm noktası. Siyonist rejim sonuna yaklaşıyor” yorumunu yaptı. “AMERİKAN BAHARI BAŞLADI” Cezayiri, ABD’nin New York kentinde başlayan ve kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılan Wall Street protestolarını “Amerikan Baharı” olarak yorumladı. Devrim Muhafızları birliğinin komutanı Cezayiri, protesto hareketini Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki diktatörleri deviren Arap Baharı’na benzetti ve “şirketlerin kâr hırsını ve zengin ile fakir arasındaki farklı eleştiren protestoların, Batı’nın kapitalist sistemini yıkacağını” söyledi.

İranlı General, ABD Başkanı Barack Obama’nın seçimler öncesinde verdiği “değişim” vaatlerinin sonunun geldiğini de sözlerine ekledi. IRNA haber ajansının geçtiği habere göre, Cezayiri, “Obama’nın Wall Street protestolarını bastıramaması sonucunda, bu ekonomik hareketin ABD devletinin tüm yapılarını protesto eden politik ve sosyal bir harekete dönüşeceğini” belirtti.

PROTESTOLAR DİNMİYOR Bu arada, Wall Street protestoları New York’un Zuccotti Meydanı’nda devam etti. Şirketlerin açgözlülüğünü, işsizliği protesto eden oy hakkından mahrum bırakılan kişilerin haklarını savunan kalabalığa, kiliselere bağlı gruplar da destek verdi. Yaklaşık dört haftadır devam eden protestolarda kendilerini “Ben Yüzde 99’um” sloganıyla tanıtan protestocular, ekonominin tüm zenginliğinden yararlanan yüzde 1’lik kesimi eleştiriyor.

Sendikalar ve öğrencilerin de katılımıyla protestocuların sayıları binleri bulurken, Obama Perşembe günü yaptığı açıklamada, “protestocuların finansal sisteme olan öfkeyi daha geniş bir zeminde ortaya koyduklarını” ifade etti.