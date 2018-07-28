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Türkiye-ABD ilişkilerinde çalkantılı dönem

Terör örgütlerine verdiği destekle Türkiye’nin tepkisini çeken ABD’nin müttefikliğe sığmayan tavırları, Türk-Amerikan ilişkilerini olumsuz etkiliyor.

Türkiye-ABD ilişkilerinde çalkantılı dönem

Terör örgütlerine verdiği destekle Türkiye’nin tepkisini çeken ABD’nin müttefikliğe sığmayan tavırları, Türk-Amerikan ilişkilerini olumsuz etkiliyor.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:51
Türkiye-ABD ilişkilerinde çalkantılı dönem

Türkiye-ABD ilişkilerinde çalkantılı dönem

Terör örgütlerine verdiği destekle Türkiye’nin tepkisini çeken ABD’nin müttefikliğe sığmayan tavırları, Türk-Amerikan ilişkilerini olumsuz etkiliyor.

Her fırsatta “Türkiye en önemli müttefiklerimizden” diyen Amerika Birleşik Devletleri’nin müttefiklik tanımına uymayan tavırları, Türkiye ile ABD ilişkilerinin bir süredir çalkantılı seyretmesine sebep oluyor.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulmasında Washington yönetiminin teröristlerle iş birliği başı çekiyor. 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen yıllardır ABD himayesinde.

“Masumları katleden örgütlere aleni destek verme yoluna gidiyorlar”

ABD’nin terör örgütlerine verdiği desteğe tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  “ABD başta olmak üzere kimi ülkeler kendilerince çeşitli bahaneler ileri sürüp harf oyunlarıyla göz boyayarak bölgemizde masumları katleden örgütlere aleni destek verme yoluna gidiyor, bunları dile getirdiğimiz zaman beyefendiler rahatsız oluyor. Bize böyle medya aracılığıyla sataşmayın tamam da bunu nerede konuşacağız” demişti.

15 Temmuz sonrası FETÖ elebaşının iadesi talep edildi

FETÖ elebaşı Gülen, uzun yıllardır, ABD’de Pensilvanya’daki 400 dönümlük çiftliğinde yaşıyor. Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ elebaşının iadesini ABD’den talep etti. Kanıtların defalarca ABD’ye gönderilmesine rağmen somut bir sonuç elde edilemedi.

FETÖ mensuplarının ise ABD’de yaşadığı lüks hayatlar dikkat çekiyor.

ABD FETÖ’nün eğitim kurumlarına karşı adım atmıyor

Terör örgütü ABD’de çok sayıda sözde eğitim kurumuna sahip. Tüm girişimlere rağmen bu sözde eğitim kurumlarına karşı hiçbir adım atılmıyor. Aksine FETÖ, kilise desteği ile kendisine örgüt sorumlusu bile yetiştiriyor.

YPG/PKK’ya binlerce tırlık silah yardımı

Washington, Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği bölücü terör örgütü YPG/PKK’ya da DEAŞ'la mücadele bahanesiyle sürekli destek verdi. Amerika Birleşik Devletleri, YPG/PKK terör örgütüne binlerce tırlık silah yardımı yaptı.

Gönderilen silahlar arasında her çeşit hafif ve ağır silahın yanısıra çok sayıda askeri araç da bulunuyor. Yapılan yardımları gizleme ihtiyacı bile duymayan Pentagon, 2019 yılı için terör örgütü YPG/PKK’ya “DEAŞ’la mücadele” adı altında 550 milyon dolarlık bütçe ayırdı.

ABD yönetimi her fırsatta YPG/PKK’yı Suriye'de müttefik olarak tanımlıyor. ABD askerleri kimi zaman terör örgütünün armasını koluna takıyor.

“ABD, YPG-PYD ile bir asimetrik ilişkilere girdi”

ABD’nin terör örgütüyle ilişkisine tepki gösteren Binali Yıldırım, “ABD, YPG-PYD ile bir asimetrik ilişkilere girdi. Bir terör örgütüyle koca bir süper güç halvet oldu. Böyle bir şey olabilir mi? Terör örgütüyle gidip düşüp kalkmak, iş tutmak yakışır mı ABD’ye, tabi ki yakışmaz.” demişti.

Trump yönetimi son dönemde ise Türk yargısına baskı yapma çabasında. Başkanlık seçimlerinde destek veren Evanjelistlerin etki alanına giren Trump, skandal bir çağrıda bulunarak, Türkiye’de FETÖ sanığı olan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasını istedi.

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