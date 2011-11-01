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Türkiye 5 Ülkeyle Dostluğu Kesti

İsrail, Suriye, Libya, Yunanistan ve Özbekistan'la "dostluk grubu" olmayacak

Türkiye 5 Ülkeyle Dostluğu Kesti

İsrail, Suriye, Libya, Yunanistan ve Özbekistan'la "dostluk grubu" olmayacak

01 Kasım 2011 Salı 10:23
Türkiye 5 Ülkeyle Dostluğu Kesti
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Meclis, Afrika ülkeleri ağırlıklı olmak üzere 18 yeni ülke ile daha "dostluk grubu" kuracak. İsrail, Suriye, Libya, Yunanistan ve Özbekistan'la "dostluk grubu" olmayacak.

TBMM'de geçmiş dönemlerde olduğu gibi; ABD, Afganistan, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Belarus, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna-Hersek,

Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Cibuti, Çek Cumhuriyeti, Çin, Endonezya, Estonya, Etiyopya, Fas, Filipinler, Filistin, Finlandiya, Fransa, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan,

Hindistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Jamaika, Japonya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti, Kolombiya, Kosova, Kosta Rika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kuveyt, Küba, Letonya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malezya, Mali, Meksika, Mısır, Moğolistan, Moldova, Nijer,

Nijerya, Norveç, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Srilanka, Sudan, Suudi Arabistan, Şili, Tacikistan, Tanzanya,

Tayland, Tunus, Uganda, Ukrayna, Uruguay, Ürdün, Venezuela, Vietnam, Yemen ve Yeni Zelanda ile dostluk grubu tekrar kurulacak. 

Bu ülkelere ilaveten, parlamentolararası dostluk grubu ilk kez oluşturulması öngörülen Bolivya, Danimarka, Mozambik, Somali ve Türkmenistan ile dostluk grubu oluşturulacak. 

Türkiye'nin yeni büyükelçilik açtığı veya açma sürecinde olduğu Angola, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gine, Moritanya, Namibya ve Zambiya ile de dostluk grubu kurulacak. 


İkili ilişkilerin olumlu bir mecrada geliştiği ve Türkiye'nin AB üyelik sürecine destek veren Lüksemburg ve Malta ile ayrıca Latin Amerika ve Karayiplere açılım politikası çerçevesinde bölge ülkeleriyle

ilişkileri geliştirmek amacıyla Ekvator ve Paraguay ile de dostluk grubu oluşturulacak. 

Son günlerde hızla gelişen bölgesel olaylar neticesinde İsrail ve Suriye ile bu aşamada parlamentolararası dostluk grubu kurulmayacak. 

Libya'da bir parlamento bulunmadığı için, karşılıklılık ilkesi uyarınca Yunanistan'da da dostluk grubu olmaması nedeniyle bu ülkelerle dostluk grubu oluşturulmayacak. Özbekistan ile de dostluk grubu

kurulmayacak. 

TBMM'de 23. Dönemde Türkiye ile 110 ülke arasında dostluk grubu kurulmuş, 24. Dönemde de 121 ülke ile kurulması planlanıyor.

Son Güncelleme: 01.11.2011 10:23
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDostlukÜlke
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