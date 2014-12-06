YUNANİSTAN BAŞBAKANI SAMARAS:

“ADA'DAKİ SORUNUN ÇÖZÜLMESİ İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras, Ada'daki sorunun çözülmesinin iki ülke ilişkileri açısından önemli olduğunu belirtti.

Yunanistan Başbakanı Samaras, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Hilton Otel'de düzenlenen Türk-Yunan İş Forumu'nun kapanışında konuştu.

Kıbrıs konusuna değinen Samaras, Ada'daki sorunun çözülmesinin iki ülke ilişkileri açısından önemli olduğunu belirtti. Başbakan Davutoğlu ile olan görüşmenin ardından Güney Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis'i telefonla arayarak Davutoğlu'nun selamlarını ilettiğini söyledi.

Samaras, hedeflernin Türk-Yunan ilişkilerinin daha da genişletilerek ilerletilmesi ve bu çerçevede iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin büyütülmesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu hedefin başarılması için iki hükümet de istikrarlı biçimde çalışmayı sürdüreceğiz. Hedefimiz kalkınmayı getiren istikrar ve güveni sağlamak. Kalkınma da istikrarı, güveni ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğu güçlendiriyor. İyi komşuluk ilişkileri ve güven gerekli. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi ikili ilişkilerin ilerletilmesine ve ikili temasların tüm alanlarda sistemli hale getirilmesine büyük oranda katkı sağlıyor."

Türkiye ve Yunanistan arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin iki ülkenin yararına yeni yatırım ve kalkınma yolları açtığını ve aralarındaki güven ve istikrarı geliştirdiğini söyleyen Samaras, son yıllarda ekonomik ve ticari ilişkilerde büyük ilerleme kaydedildiğini ancak, halen değerlendirilmemiş birçok alan bulunduğunu ifade etti.

Samaras, "Örneğin, yüksek teknoloji, denizcilik, taşımacılık, yatırımların arttırılması ve turizm alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi. Bunlar gerçekten iş alanındaki işbirliğimiz için yeni sinerji oluşturabilir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki bugüne kadar olan ticari veriler gerçekten cesaret verici. Ancak inanıyorum ki bunlar gelecekteki büyük imkanların sadece göstergesi" diye konuştu.

Tüm bunların gerçekleşmesi ve sonuna kadar değerlendirilmesi için iyi komşuluk ilişkileri ve güvenin sağlamlaştırılmasına yönelik ikili çabanın sürmesi gerektiğini ifade eden Samaras, "Bugün bulunduğumuz noktada iki ülke de yakın işbirliğinin öneminin farkında. Bunun için karşılıklı güven ve istikrar şart" dedi.