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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Bakü’de

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bakü semalarında gösteri gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Bakü’de

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bakü semalarında gösteri gerçekleştirdi.

26 Haziran 2018 Salı 15:13
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Bakü’de

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bakü semalarında gösteri gerçekleştirdi.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta Azerbaycanlılar tarafından ilgiyle izlenen gösteride, önce Türk Yıldızları sahne aldı.

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Ardından da F- 16 savaş uçağıyla SOLOTÜRK gösteri yaptı.

Gösteri sırasında bazı izleyiciler fotoğraf ve görüntü çekerek bu anı kayıt altına almaya çalıştı.

Yaklaşık 50 dakika süren gösteriyi binlerce Azerbaycanlı izledi.

Bakü semasında yeteneklerini sergileyen Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekibi, gösterilerini başarıyla tamamladı.
 

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Son Güncelleme: 26.06.2018 18:56
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