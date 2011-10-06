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TÜRK VATANDAŞI OLDUĞU BELİRLENEN BİR KİŞİ ÖLDÜ

Selanikte'ki patlamada türk vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybetti.

TÜRK VATANDAŞI OLDUĞU BELİRLENEN BİR KİŞİ ÖLDÜ

Selanikte'ki patlamada türk vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybetti.

06 Ekim 2011 Perşembe 07:24
TÜRK VATANDAŞI OLDUĞU BELİRLENEN BİR KİŞİ ÖLDÜ
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Selanik'te, üç katlı bir apartmanın bodrum katında meydana gelen patlamada Türk vatandaşı bir kişinin parçalanarak öldüğü bildirildi.

Polis, Triandria semtindeki İpsilanthu sokağında Salı gecesi saat 23:07'de meydana gelen patlamada ölen kişinin 32 yaşında "Kürt asıllı Türk vatandaşı" olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Patlamanın muhtemelen bir el bombasının infilak etmesi sonucunda meydana geldiği belirtilen açıklamada ayrıca, patlamanın meydana geldiği evde yapılan aramada çok sayıda silah ve cephane ele geçirildiği bildirildi.

Mutfak bölümünde gizlenmiş olarak ele geçirilen silah ve cephanelerin arasında, bir adet 64 mm'lik M80 tipi tanksavar mermisi, 1 kalaşnikof ve buna ait 4 şarjör, bir adet AK tipi makineli tüfek, iki adet personel mayını , bir adet SCORPİON tipi makineli tüfek, bir adet eski tip makineli tüfek, 600 mermi, 2 kilogram bilinmeyen madde ve 13 adet el bombası ele bulunduğu belirtildi.

Bu arada, Yunan basınında çıkan haberlerde, Selanik'teki olayla ilgili Vatandaşı Koruma Bakanı Hristos Papuçis'in Yunan Polis teşkilatı ve gizli servis yetkilileriyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Parlamantoda gerçekleştirilen toplantıya Yunan gizli servisi EYP'in Başkanı Kostandinos Bikas ve antiterör ekipleri komutanı Alkis Ciotis'in katıldığı belirtilen haberlerde, patlamada ölen kişinin PKK ya da DHKP-C üyesi olduğu ve Selanik'teki Türk hedeflerine karşı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Olayla ilgili Yunanistan Başbakanı Yorgo Paphandreu'un sürekli bilgilendirildiği kaydedildi.

Son Güncelleme: 06.10.2011 07:24
Anahtar Kelimeler:
TERÖRPatlamaSelanik
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