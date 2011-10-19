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Türk-Sen'den Liman-Sen'e destek

Türk-sen, eylem yapan Liman-Sen’e destek belirtti.

Türk-Sen'den Liman-Sen'e destek

Türk-sen, eylem yapan Liman-Sen’e destek belirtti.

19 Ekim 2011 Çarşamba 09:00
Türk-Sen'den Liman-Sen'e destek
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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Gazimağusa Liman Şirketi’ne ait arazilerin hükümetin yandaşlarına peşkeş çekilmeye çalışıldığını savunarak, dün buna karşı eylem yapan Liman-

Sen’e destek belirtti.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yazılı açıklamasında, hükümetin toplumun malını yandaşlarına peşkeş çekmeye devam ettiğini ileri sürerek, KTHY, Saray Otel, DAÜ, Kıbrıs Türk Petrolleri’nden

sonra şimdi de Mağusa Serbest Liman’daki arazilerin dağıtılmak istendiğini savundu.

Bıçaklı, hükümetin, yıllardır ülke ekonomisine katkıda bulunan Mağusa Liman Şirketi’ne destek yerine köstek olduğunu kaydederek, Liman-Sen’e sonuna kadar destek vereceklerini ve birlikte hareket

edeceklerini vurguladı.

Son Güncelleme: 19.10.2011 09:00
Anahtar Kelimeler:
IşçiDestekLiman-senTürk-sen
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