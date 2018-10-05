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Türk Pizzacıdan Kasırga Mağdurları Yararına Dev Pizza

Türk Pizzacıdan Kasırga Mağdurları Yararına Dev Pizza

05 Ekim 2018 Cuma 09:57
Türk Pizzacıdan Kasırga Mağdurları Yararına Dev Pizza

NEW YORK'TA YAŞAYAN TÜRK PİZZACI HAKKI AKDENİZ, YAPTIĞI DEV PİZZALARIN TANESİNİ 2 BİN DOLARDAN SATARAK, ELDE EDİLEN GELİRİ FLORENCE KASIRGASI MAĞDURLARINA GÖNDERECEK

AKDENİZ: "ŞU ANA KADAR BU PİZZADAN 15 TANE SATARAK 30 BİN DOLAR KAZANÇ ELDE ETTİK” 

"GÖNÜL İSTER Kİ, ENDONEZYA DA DAHİL DÜNYANIN HER YERİNDEKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞALIM"

New York'ta yaşayan Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, yaptığı dev pizzalardan elde ettiği geliri ülkede etkili olan Florence kasırgası mağdurlarına gönderecek.

New York'ta 7 şubesi bulunan "Champion Pizza" dükkanlarının sahibi olan, yoksullarla evsizlere yardımseverliği ve cömertliğiyle bilinen Akdeniz, bu kez de Kuzey Carolina eyaletini geçen ay vuran "Florence" kasırgasından etkilenenler için proje başlattı. 

Yaptığı 5 katlı ve ortalama 25 kilogram ağırlığındaki pizzaların tanesini 2 bin dolara satan Akdeniz, bu pizzalardan elde ettiği geliri kasırga mağdurlarına gönderecek. 

Akdeniz, AA muhabirine hem bu özel pizzanın yapılış aşamalarını gösterdi hem de projesinin detaylarını anlattı.

30 BİN DOLARLIK SATIŞ VAR 

 Normalde tek parça halinde sattığı pizzanın zamanla ilginin artması nedeniyle boyutunu büyüterek fiyatını da artırdığını anlatan Akdeniz, "Sonra Kuzey Carolina'da kasırga olunca ortağımla dedik ki, biz bu pizzada biraz daha kaliteli bir malzeme kullanıp fiyatını artıralım, insanlar da bağış yapmış olsun. Bunun iyi bir fikir olduğuna karar verip yola çıktık." dedi.

Kasırga mağdurlarına yardım için yaptıkları 5 katlı pizzanın beklediklerinden fazla ilgi gördüğünü belirten Akdeniz, "Şu ana kadar bu pizzadan 15 tane satarak 30 bin dolar kazanç elde ettik. Bizim kullandığımız malzemenin yaklaşık 300 dolar tutarını çıkardıktan sonra kalan parayı Kuzey Carolina'daki kasırga mağdurlarına göndereceğiz." diye konuştu. 

HEDEF BİN PİZZA

Akdeniz, bu projeye başladıklarında hedeflerinin 5 pizza olduğunu ancak daha sonra bu sayının 10'a, 100'e yükseldiğini ve şu anda da bin pizza satmayı hedeflediklerini aktardı. 

Endonezya'da son dönemde yaşanan deprem ve tsunami felaketine de değinen Akdeniz, "Gönül ister ki, Endonezya da dahil dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşalım. Bazı zamanlar insanlar 1 lokma ekmeği, 1 doları bile zor buluyor. Bizim karnımız tok ama milyonlarca insan bir lokma ekmeğe muhtaç. Endonezya için de bir projemiz neden olmasın?" ifadelerini kullandı. 

Porto Riko'da geçen yıl yaşanan kasırganın mağdurları için de benzer bir yardım kampanyası yaptığını anımsatan Akdeniz, "neden başka ülkelere yardım etmiyorsun" şeklinde eleştirilere de maruz kaldığını söyledi. 

Akdeniz, yaptıklarıyla olumlu tepkiler de aldığını dile getirerek, "Ben iyilik yapıp suya bırakıyorum. Bana geri gelip gelmeyeceğini düşünmüyorum. İnsanlar bana bakıp bir iyilik de onlar yapsa bana yeter. New York'ta yaşayan 3 milyon insan bir şekilde kasırga mağdurlarına yardım etse ortada bir sorun da kalmayacaktı. Herkesi mutlu edemezsiniz ama herkes küçük bir yardım edebilir." diye konuştu. 

HAFTANIN 6 GÜNÜ EVSİZLERE PİZZA GÖNDERİYOR

 ABD'yi 2012'de vuran Sandy kasırgası sırasında New York esnafı, bir pizza dilimi veya sandviçi 20 dolara satarak haksız kazanç elde etmeye çalışırken, Hakkı Akdeniz, 3 dükkanını açarak New Yorklulara günlerce ücretsiz pizza ve içecek dağıtmıştı.

Akdeniz, geçen yıl Porto Riko'yu vuran Maria kasırgasının ardından ise New York'taki dükkanlarına su, pil, el feneri, çocuk bezi, vitamin ve kâğıt havlu gibi ihtiyaç ürünleri getirenlere bedava pizza vermişti. Ardından Amerikalı ünlü müzik sanatçısı Jay-Z ile topladığı 2 tır dolusu ihtiyaç malzemesini Porto Riko'ya göndererek bu ülkede yardıma muhtaç insanlara destek sağlamıştı.

ABD yönetimi tarafından geçen yıl sınır dışı edilmeye çalışılan ve farklı ülkelerden gelen 100 Müslüman'a New York'ta iş olanakları sağlayan Akdeniz, ayrıca Manhattan'daki dükkanlarında artan pizzaları, haftanın 6 günü kendisinin de bir dönem kaldığı BoweryMansion adlı evsizlerin bulunduğu barınağa pizza kutularının içine para da koyarak göndermeye devam ediyor. 

Hakkı Akdeniz'e bu yıl ABD'de 4 başarı ödülü verildi.

Son Güncelleme: 05.10.2018 13:02
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