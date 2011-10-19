Türk ordusu sınırı geçti

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, terör örgütü mensuplarının emniyet ve jandarma binalarına ateş açması sonucunda 24 askerin şehit olmasının ardından, Türk askerleri PKK’lıların izini sürmek için sınırı geçti. Reuters’in haberine göre Türk komandolar çatışmaların hemen ardından Kuzey Irak sınırına girdi.

Diyarbakır'dan savaş uçaklarının kalktığı bildiriliyor.

YURT DIŞI ZİYARETLERİ İPTAL Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çatışmaların akabinde Kazakistan ziyaretini, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da Sırbistan gezisini iptal ettiği bildirildi.

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