Türk Kökenli Politikacıdan Kuzey Kıbrıs’a Direkt Uçuş Önergesi

İngiltere’nin başkenti Londra’nınEnfield Belediye Meclisi ÜyesiNesimi Erbil, Kuzey Kıbrıs’adirekt uçak seferlerine uygulanan engelin kaldırılması için mecliseönerge verdi.

Yaklaşık 60 bin Türk nüfusunun yaşadığı tahmin edilen Enfield Belediye Meclisi’nin 21 Mart akşam oturumunda verilen önergeye, 18 Türk kökenli üyeden biri olan Ahmet Karahasan açıkça desteğini deklare etti.

Aslen Kahramanmaraş Afşinli olan ve 32 yıldan bu yana yaşamını Londra’da sürdüren Nesimi Erbil, önergesinde büyük bir kitlenin aile bağları geldiği ülke olan Kuzey Kıbrıs’a seyehat etmek için bir başka ülke yolunu tercih etmek zorunda bırakıldığına belirterek, bunun “İnsan haklarına aykırı” olduğuna dikkat çekti.

Türkiye veya birbaşka ülke üzerinden yapılan uçak seyahatlerinin, aktarma nedeniyle zaman ve yüksek ücretlere malolduğunu hatırlatan Erbil, önergesinde yaşlı, engelli, çocuklu kadın ve çocukların ciddi zorluklar yaşadığını hatırlattı ve bu engelin kaldırılmasını istedi.

BİZE DÜŞEN BU ENGELİN KALDIRILMASINI SAĞLAMAK

Önergesi ile ilgili olarak Eurovizyon’a açıklamalarda bulunan Nesimi Erbil, Enfield’de yaşayan yaklaşık 60 bin Türk’ün büyük bir kısmının aile bağları ve geldiği öz yurdu olarak Kıbrıs’a gittiğini hatırlatarak, “Tatile veya ziyarete giderken Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuş olmadığı için başka ülkeler üzerinden gitmek zorunda kalıyorlar. Çoğunlukla da Türkiye üzerinden gitiyorlar. Uçak Türkiye’de inmek zorunda, yolcular başta uçaklara geçmek zorunda kalıyorlar. Yaşlı, engelli insanlar, kadınlar çocuklar çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu toplumun seçilmişleri olarak bizler Enfield Belediye Meclisi’nden görev yapıyoruz. Direkt uçuşların önündeki en büyük engelin İngiltere’deki bazı politikalardan kaynaklandığını bildiğimizden, biz de politikacılar olarak bunları aşabilmek için Enfield Belediye Meclisi’ne böyle bir önerge verdim. Neticede Belediye Meclisi de bir ‘Mini Parlamento'. Bu sorunu çözmek ise bizim sorumluluğumz” dedi.

ÖNERGENİN İÇERİĞİNDE NE VAR?

Önergenin, “İngiltere’den direkt olarak Kuzey Kıbrıs’a, Ercan International Havalimanı’na uçuşların önündeki engelin kaldırılmasını” kapsadığının altını çizen Nesimi Erbil, “Önergemizde açık olarak direkt uçuşların ‘Kuzey KıbrısErcan International Airport’a yapılması gerekitğini açık ve net olarak belirttik. Çünkü Kuzey Kıbrıs’ta yaşayanların dünyaya açılan kapısı Ercan International Airport’tur. Bazı siyasiler, kimi yolcuların Güney Kıbrıs’taki Larnaka havaalanını kullandığını gerekçe gösteriyorlar ama bu aynı şey değil. İnsanların kendi doğduğu ülkeye, vatanına gitme isteği herşeyden önce bir insan hakkıdır. Dolaylı ve birden fazla uçuş kullanmak zorunda kaldıkları için dahayüksek uçak ücreti ödemek zorunda kalıyorlar. Uzun süre yolculuk yapmak zorunda kalıyorlar. Bu gibi zorluklar ve engeller, insanların memleketlerine, vatanlarına olan bağlarını zayıflatıyor. Böyle bir önergenin Yerel Yönetim Meclisi’nden geçmesinin ardından merkezi parlamentoya gitmesinin sorunu çözülmesine bir adım olduğunu düşündük. Önergemiz Enfield Belediye Meclisinin 21 Mart oturumunda görüşüldü” şeklinde konuştu.

ÖNERGE NE DİYOR?

Önergesinde iki ana talepte bulunduğunun altını çizen Erbil içerik ve süreç hakkında şunları söyledi:

“Birincisi ‘İngiltere Hükümeti’nin Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuşlar için gerekli girişimlerin başlatılması.’ İkincisi de ‘yaşlı, çocuklu kadın, çocuk ve engelli insanların bu mağduriyetten kurtarılması’ talep ediliyor.

Siyasi bir talepte bulunmuyoruz ama biz aynı zamanda Türkiye ve Kıbrıs’tan gelip bu ülkeye yerleşen insanlarımızı temsil ettiğimiz için sorunlarıyla da başkasının ilgilenmesini bekleyemeyiz. Bizim toplum içerisinden seçilenlerin ilgilenmesi gerektiğinden, biz bu görevimizi yerine getirdik.

BUNDAN SONRA NE OLMASI GEREKİYOR?

Bu konuda da bölge milletvekilleri ile yaptığımız temaslarda iki milletvekilinin de konuya sıcak baktığını söyleyebilirim. Edmonton Milletvekili Kate Osamor ve Enfiled North Milletvekili Joan Ryan ile ay sonunda toplantımız var. Bu toplantıda konuyu gündeme getireceğim ve Enfiled Belediye Meclisi’nden geçen bu kararın Parlamentoya taşınmasını talep edeceğim. Bu safhadan sonraki süreç, Dışişleri Bakanlığı’na ‘gündeme alınması ve ilgilenilmesi’ konusunda bir mektup yazılması gerekiyor. Bunu da milletvekilleri yapacaktır. Bu önergeden Rum-Yunan kökenli bazı arkadaşlar rahatsız oldular ama özel ilişkilerimiz nedeniyle karşı çıkmadılar. Meclis’te görüşülmesi sırasında da sessiz kaldılar. Bu sorun buradaki bizim toplumumuzun ciddi bir sorunu olduğu için, toplumun sesi olarak gündeme getirdim ve arkasını da takip edeceğim.

Ahmet Karahasan Meclis’te söz alarak desteklediğini açık bir dille ifade etti. Diğer üyeler sessiz kalmayı tercih ettiler. Sonuç almak için sonuna kadar önergemin takipçisi olacağım. Gerçekleştirebilirsek karınca kararınca bir katkımız olacak.”

ÖNERGENİN METNİ ŞÖYLE:

1950li yıllarda Kıbrıs’tan birçok kişi Birleşik Kralliyet’e gelip Enfield’e yerleşti. Bu kişilerden çoğu ailevi bağlarından ötürü ve vatanları olduğu için Kıbrıs’ı ziyaret ediyorlar.

Kıbrıs’ı ziyaret edenlerin çoğu, Kıbrıs’ın bazı bölgelerinde (Kuzey Kıbrıs Uluslararası Ercan Havaalanı) direkt uçuşlarda kısıtlamadan sebep üçüncü ülkelerden transit yolculuk yapmak zorunda. Bu yolcuların büyük kısmı yaşlı, çocuk, engelli, ve vs.

Bu kişiler uzun saatler yolculuk yapmaktalar, ve ek olarak yolculuğunu devam etmek için durup uçak değiştirmek zorundalar.

Bu demektir ki, Kıbrıs’a ulaşmak için yolculukları 10 saatten fazla sürmekte ve iki katı ücret vermekteler.

Yukarıdaki yolcular transit değişmeler ve uzun uçuşlarından sebep sıkıntı çekmekte ciddi şekilde etkilenmekteler.

İnsanların bu sorunlardan sıkıntıya uğramaması için, biz belediye meclis üyeleri Enfield belediye sakinlerini temsil ederek bu meseleyi ciddiye almalıyız ve bu husus ile ilgili bir harekette bulunmaları için hükumete baskı yapmalıyız.

Belediyede üye olarak, Belediyeye cağrıda bulunuyorum:

⁃Bu sorunu Birleşik Krallık Hükumeti öncelik tanımalı.

⁃Birleşik Krallık’tan Kıbrıs’a direkt uçuşlar uygulamaya yönelik harekete geçilmeli.

NESİMİ ERBİL KİMDİR?

Aslen Kahramanmaraş Afşinli olan Nesimi Erbil, 32 yıldan bu yana yaşamını İngiltere’de sürdürüyor. Son dört yıldan beri Lower Edmonton seçim çevresini temsilen Enfield Belediye Meclisi üyesi olarak görev yapıyor. İşçi Partisi Edmonton teşkiatında aktif görev üstleniyor. Mayıs ayında yapılacak seçimlerde tekrar adaylığını koymadı ancak partide daha aktif sorumluluk üstleneceğini belirtiyor.