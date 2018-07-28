banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95585
ALTIN
190.686
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3510
EURO
5.6540
45 kişi FETÖ'den yakalandı
45 KİŞİ FETÖ’DEN YAKALANDI
Şiddet gösteren sevgiliye bıçak darbesi
SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI
Karmaşık ticaret ilişkisi
KARMAŞIK TİCARET İLİŞKİSİ
Seri hırsız yakalandı
SERİ HIRSIZ YAKALANDI
banner282
Flaş Haber
45 kişi FETÖ'den yakalandı
Kapat

Türk kirazı Çin tezgahlarında yerini alacak

Çin'e ihraç edilen Türk kirazları, Pekin, Şangay ve Guangzhou şehirlerinde büyük marketlerde ve sanal mağazalarda satışa sunulacak.

Türk kirazı Çin tezgahlarında yerini alacak

Çin'e ihraç edilen Türk kirazları, Pekin, Şangay ve Guangzhou şehirlerinde büyük marketlerde ve sanal mağazalarda satışa sunulacak.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:51
Türk kirazı Çin tezgahlarında yerini alacak

Türk kirazı Çin tezgahlarında yerini alacak

Çin'e ihraç edilen Türk kirazları, Pekin, Şangay ve Guangzhou şehirlerinde büyük marketlerde ve sanal mağazalarda satışa sunulacak.

Çin'e kiraz ihracatını gerçekleştiren Anadolu Kiraz Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Beşer, Türkiye ile Çin arasında 2013 yılında Gıda Güvenliği Anlaşması, 2015'te de Antalya'daki G20 Zirvesi'nde Bitki Sağlığı Protokolü imzalandığını, kiraz satışının bu kapsamda gerçekleştirildiğini söyledi.

'Çin pazarı hedefimize ulaştık'

Çin'in Guangzhou, Şangay, Pekin gibi nüfusu 35-40 milyonu bulan şehirlerinde yoğun kiraz tüketiminin olduğunu belirten Beşer, bu ülkenin Şili, ABD, Kanada ve Avustralya'nın da aralarında yer aldığı ülkelerden kiraz ithal ettiğini aktardı.

Beşer, söz konusu ülkeler arasında Şili'de kiraz mevsiminin nisanda sona erdiğini, Türkiye'de ise mayıs ayında başladığını anımsatarak, bu ülkenin söz konusu ürünün Çin'e satışında Türkiye'ye rakip olamadığını dile getirdi.

Diğer ülkelerle fiyat rekabetinin önem taşıdığını vurgulayan Beşer, "O yüzden Çin ısrarla üzerinde durduğumuz bir pazardı. Çok şükür bunu da gerçekleştirmiş olduk." dedi.

"Artık Çinliler, Türk kirazı yiyecek"

Çin ile imzalanan Bitki Sağlığı Protokolü'ndeki maddelerden birinin de bu ülkeye kiraz ihracı olduğunu ifade eden Beşer, kendilerini en çok "ürünün 16 gün soğuk depoda bekletilmesi" konusunun zorladığını dile getirdi.

Beşer, Çin'e gönderilecek 4 ton kirazın yola çıkarıldığına işaret ederek, "Türk kirazı, Çin tezgahlarında yerini alacak. Artık Çinliler, Türk kirazı yiyecek" diye konuştu.

"Türk kirazı sanal mağazada da satılacak"

Söz konusu kirazların Çin'de 4 farklı müşteriye gönderildiğini belirten Beşer, gelecek sene için daha fazla sipariş almayı beklediklerini söyledi.

Beşer, ihraç edilen kirazların "Ziraat 900 Napolyon" türünde olduğuna dikkati çekerek, Türk kirazının Çin'de, 1'er ve 5'er kilogramlık paketler halinde satılacağını bildirdi.

Türk kirazının, Çin'in Pekin, Şangay ve Guangzhou şehirlerine gönderildiğini aktaran Beşer, bu kirazların hem büyük marketlerde hem de sanal mağazalarda sipariş usulüyle satılacağını kaydetti.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da 60 Devlet Kurumunun Elektriği Kesildi!
İran'da 60 Devlet Kurumunun Elektriği Kesildi!
Hindistan'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 33 Ölü!
Hindistan'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 33 Ölü!
Japonya'da Yaklaşan Tayfun Nedeniyle Tahliye Uyarısı
Japonya'da Yaklaşan Tayfun Nedeniyle Tahliye Uyarısı
Pakistan Federal Ve Eyalet Meclis Seçimlerinin Sonuçları Açıklandı!
Pakistan Federal Ve Eyalet Meclis Seçimlerinin Sonuçları Açıklandı!
Rabia Meydanı'nın Boşaltılması Davasında 75 İdam
Rabia Meydanı'nın Boşaltılması Davasında 75 İdam
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan İçin Tutuklama Kararı
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan İçin Tutuklama Kararı
FETÖ'nün "para kasası" firarilerinin ABD’deki lüks yaşamları görüntülendi
FETÖ'nün "para kasası" firarilerinin ABD’deki lüks yaşamları görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya'da
ABD'den İsrail'e “Kızıldeniz-Ölü Deniz Projesini Uygulama“ Baskısı!
ABD'den İsrail'e “Kızıldeniz-Ölü Deniz Projesini Uygulama“ Baskısı!
“Umuda Yolculuk“ Yüzde 60 Arttı!
“Umuda Yolculuk“ Yüzde 60 Arttı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim