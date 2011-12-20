Türk helikopteri için ihale savaşı

Dünyanın en önemli helikopter üreticileri, yakında yüksek miktarda helikopter alacak olan Türkiye'nin açacağı, milyar dolarlık hafif servis helikopteri ihaleleri için birbirleriyle yarışacak.

Hürriyet Daily News'un haberine göre Türkiye ile 100 adet geniş kullanımlı helikopter üretimi için 3,5 milyar dolara anlaşan ABD’li Sikorsky Aircraft, Mayıs ayında yapılacak hafif servis helikopteri ihalelerine de katılmak istediğini açıklayan ilk uluslararası şirket oldu.

Savunma Sanayii Eski Müsteşarı Murad Bayar ise askeri ve sivil tipte hafif servis helikopteri imalatına muhtemelen yabancı bir ortakla başlayacaklarını ve bunun Sikorsky Aircraft olabileceğini açıklayarak ABD’li şirkete yeşil ışık yaktı. Bayar, Sikorsky Aircraft ile anlaşmaya varılamazsa, başka bir yabancı firmayla da çalışabileceklerini belirtti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile Sikorsky işbirliğinde, şu an, ABD'nin S-70i tipi helikopterlerinin yerli versiyonu olan T-70 helikopterleri üretiliyor. Türkiye'nin helikopter ihalelerinde Sikorsky’nin karşısındaki en büyük rakip İtalyan AgustaWestland firması olacak. Şirketten bir yetkili, “Eğer Türkiye bizimle çalışmak isterse, biz onlarla çalışmaya hazırız” dedi.

İtalya Savunma Bakan Yardımcısı Guido Crosetto da daha önce yaptığı açıklamalarda AgustaWestland'ın ihalelerin peşini bırakmayacağını söylemişti. Avrupa iştiraki Eurocopter da Kasım ayında yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin hafif servis helikopteri ihalelerine girebileceğini bildirdi. 1992 yılında kurulan şirket, Avrupa'nın savunma devi EADS'nin bünyesinde yer alıyor.

Türkiye ile daha önce de iş yapan ve 1990'larda AS 532 Cougar tipi helikopterden 20 adet satan Eurocopter, 2006'dan beri, Türkiye'deki ihalelere katılmıyordu. Ancak şirketin yakın zamanda, yeniden Türk piyasasına girmesi bekleniyor.