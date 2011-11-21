Türk hacı kafilesine Suriye'de saldırı

Türk hacı kafilesini taşıyan otobüs konvoyu Suriye’de silahlı saldırıya uğradı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Karayolu ile hac vazifesini yerine getirmek için yola çıkan Türk hacı kafilesi Suriye'de saldırıya uğradı. Olayın yanlış yola giren şoförün kontrol noktasında yön sorması sırasında kaynaklandığı belirtildi. Yapılan iki ayrı silahlı saldırıda, üç otobüs hasar gördü.

Saldırıda hacılardan Emin Doğan ve araç şoförü Naci Özata yaralandı. Yaralılar Antakya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu arada, Emin Doğan, 7 Türk hacının Lübnan sınırında rehin alındığını da öne sürdü. Otobüste bulunan hacılardan biri, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Otobüse 11 kurşun atıldı. Kaptan bizi kurtardı.

Yaralımız şu an hastanede.” 15 bin hacının Suriye üzerinden Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Hacı adayları, yol güvenliğinin alınmasını istiyor.