Türk hacı adayları kutsal topraklarda

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonuyla bu yıl hacca gidecek toplam 94 bin hacıdan 34 bin 700'ü kutsal topraklara ulaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mekke'ye gelen hacı adayları duygu yüklü dakikalar yaşadı.

Telbiye ve tekbirlerle Harem-i Şerif'e giden hacı adaylarından bazıları tavaf ederken bazıları da namaz kıldı.

Kadını erkeği, genci yaşlısı, büyüğü küçüğüyle binlerce hacı adayı, daha sonra Arafat'a giderek vakfenin provasını yaptı, dua ve niyazda bulundu.

Hacı adayları, servis ekibinden yemeğe, sağlık ekiplerinden otele kadar verilen tüm hizmetlerden memnun kaldıklarını belirttiler.

Sayıları daha fazla olan kadın hacı adayları da ibadetlerini daha rahat ve huzurlu yerine getirmelerini sağlayan kadın din görevlileri uygulamasından memnuniyetlerini dile getirdiler.

29 Eylül'de başlayan kutsal yolculuk kapsamında, 28 Ekim'de son hacı kafilesi yola çıkacak. Hacılar, 11 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında yurda dönecek.