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Türk çeliğine damping incelemesi

AB, Türkiye ve Rusya'dan ithal edilen bazı demir ve çelik donanım ürünleri hakkında inceleme başlattı...

Türk çeliğine damping incelemesi

AB, Türkiye ve Rusya'dan ithal edilen bazı demir ve çelik donanım ürünleri hakkında inceleme başlattı...

02 Kasım 2011 Çarşamba 15:40
Türk çeliğine damping incelemesi
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AB, Türkiye ve Rusya'dan ithal edilen bazı demir ve çelik donanım ürünleri hakkında inceleme başlattı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya ve Türkiye'de endüstriyel tüp ve borularda kullanılmak üzere demir ve çelik kullanılarak üretilen donanım malzemelerinin yasalara uygun olmayan şekilde düşük fiyatlardan satılıp satılmadığı ve bunun AB'deki üreticilere zarar verip vermediği hakkında inceleme başlattı. AB'deki üreticilerin şikayeti üzerine açılan inceleme, yasa dışı fiyat indirimi yapıldığına dair bulgulara ulaşılması halinde ceza niteliğinde gümrük vergisi uygulanmasıyla sonuçlanabilir.

Geçici vergi uygulamak için gelecek Ağustos'a kadar zamanı bulunan AB'nin Şubat 2013'e kadar da bu tarifeleri beş yıl süreli gümrük vergisine çevirebileceği ifade ediliyor.

Yaklaşık 10 milyon euro tutarında bir pazar oluşturan Türkiye ve Rusya'dan ithal donanım malzemeleri, inşaatlarda tüplerin ve enerji/doğalgaz sektöründe boruların birbirlerine bağlanmasında kullanılıyor. Konuya yakın bir kaynak, "Bu soruşturma her euro kendileri için önemli olan küçük Avrupa şirketlerini ilgilendiriyor" dedi.

Son Güncelleme: 02.11.2011 15:40
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRusyaABÇelikDamping
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