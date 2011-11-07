Türk Başkonsolosluğu'na Saldırı

Selanik'te Türk Başkonsolosluğu önündeki polis kulübesine ve çevik kuvvet otobüsüne molotoflu saldırı düzenlendi.



Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin (Apostolu Pavlu sokağı) ve Türk Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın (Agiu Dimitriu caddesi) önündeki polis kulübesine ve çevik kuvvet otobüsüne molotof

kokteylli saldırı düzenlendi.



İKTİFAR KARŞITLARI



Kimliği meçhul ve kendilerini "iktidar karşıtları" diye tanımlayan anarşistler oldukları sanılan 20 kişi, önceki gün saat 02.54'de Türk Başkonsolosluğu önündeki polis kulübesine 7 adet molotof kokteyli

fırlattı. Aynı noktada bulunan çevik kuvvet otobüsü ateş aldı.