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19 Aralık 2016 Pazartesi 15:40

Türk Akımı'nın İkinci Hattına AB Garantisi Gerekiyor

Türk Akımı'nın İkinci Hattına AB Garantisi Gerekiyor
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RUSYA'NIN AB DAİMİ TEMSİLCİSİ CHİZHOV: "RUSYA VE ORTAKLARININ, İKİNCİ HATTIN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN PROJENİN AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN REDDEDİLMEYECEĞİNE YÖNELİK GARANTİ ALMASI GEREKİYOR"

Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vladimir Chizhov, Türk Akımı projesinin Avrupa'ya uzanacak ikinci hattı için AB komisyonu tarafından garanti verilmesi gerektiğini söyledi.

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Chizhov, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde ilk hattın Türkiye, ikinci hattın da Güneydoğu Avrupa için planlandığını hatırlattı.

Proje kapsamında inşa edilmesi planlanan ikinci hat için önemli bir potansiyel bulunduğunu vurgulayan Chizhov, "Ancak Rusya ve ortaklarının ikinci hattın gerçekleştirilebilmesi için projenin Avrupa Komisyonu tarafından reddedilmeyeceğine yönelik garanti alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AB'nin Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımları da değerlendiren Chizhov, AB üyelerinin, Rusya'ya yönelik yaptırımların anlamsız olduğunu anladığını ancak henüz bu yaptırımları sonlandıracak yeterli politik iradeye sahip olmadıklarını savundu.

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde hükümetler arası anlaşma Türkiye ve Rusya arasında 10 Ekim'de imzalanmıştı.

Proje kapsamında, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattı inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.

Rus hükümeti, Türk Akımı doğalgaz boru hattı anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasa tasarısını geçen hafta kabul etmişti.

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