Turizmciler Londra'dan Umutlu Döndü

Turizmciler, yeni sezonun başlangıcı kabul edilen Londra Turizm Fuarı’nı, önceki yıllara göre sönük bulmalarına rağmen Londra’dan umutlu döndü.

Diğer pazarlarda elde ettikleri başarıya, bütün girişimlere rağmen İngiltere’de ulaşamamanın sıkıntısını yaşadıklarını belirten turizmciler, her ne kadar bunu ekonomik krize bağlasalar da, yabancı piyasalardaki ana pazar olarak gördükleri İngiltere’ye yönelik reklamların artırılması ve teşviklerin kesintisiz devam ettirilmesi halinde hedeflerine 2012’de ulaşacaklarına inanıyorlar.

Turizmciler, değerlendirmelerde, Londra Turizm Fuarı’nın önemine vurgu yaparak, 2012’ye ilişkin hedef ve beklentilerinin yanı sıra sorun olarak gördükleri konuları da aktardı.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Koordinatörü Ayşe Dönmezer, fuarların, diğer ülke katılımcılarının neleri öne çıkardığını gözlemlemek bakımından bulunmaz fırsat olduğuna işaret ederek, Londra Turizm Fuarı’nda yer almanın Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası arenada olması bakımından büyük önem taşıdığını söyledi.

“ÖZEL İLGİ TURİZMİNİ ÖNE ÇIKARMAYA ÇALIŞTIK”

Ayşe Dönmezer, binlerce profesyonelin bir çatı altında toplanmasına imkan sağlayan fuarda dünya turizminin gelişimini gözlemlemeye çalışırken Kuzey Kıbrıs’ın ürünlerini de tanıtmaya çalıştıklarını belirtti. Dönmezer, özel ilgi turizmini öne çıkarmaya çalıştıkları Kuzey Kıbrıs standında kuş gözleminden eşeklere kadar uzanan broşürler dağıtıldığını söyledi.

Dönmezer, Kuzey Kıbrıs standını ziyaret edenlere bilgi vermenin ötesinde dolaşarak ve daha önceden aldıkları randevulara giderek, ne gibi seçenekler olduğunu öğrenmeye çalıştıklarını kaydetti. Genel olarak ürün bazlı tanıtımların sözkonusu olduğu fuarda aktivitelerin, kültürlerin ve ülkelerinin güzel ürünlerinin ön plana çıktığını belirten Dönmezer, “Otel değil de, şu aktiviteleri yapmak için otelde kalın sloganı var” dedi.

Ayşe Dönmezer, düzenledikleri aktivitelerle otelleri seyahat acenteleriyle bir araya getirerek Avrupa çapında önemli bir “networking” ve “business to business” çalışması yapan Avrupa Tur Operatörleri Birliği ile fuarda temasa geçtiklerini ve KITSAB’ın da katıldığı toplantıda üyelik konusunu görüştüklerini söyledi.

“İNGİLTERE’Yİ İHMAL ETMEMEK LAZIM”

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği yönetim kurulu üyesi Orhan Tolun ise, bakanlığın ve tur operatörlerinin çabalarına rağmen beklediklerini bulamadıkları İngiltere pazarına fazla önem vermek gerektiğini düşünüyor.

Diğer pazarlar geçen yıl gelişirken olduğu yerde sayan İngiltere’nin Kuzey Kıbrıs için vazgeçilmez bir pazar olduğuna vurgu yapan Tolun, “Türkiye piyasasında yüzde 6’ya varan bir artış oldu. Diğer pazarlarda yüzde 40’lara varan artışlar sağladık ama İngiltere’de bunu bir türlü başaramadık” dedi. Tolun, şöyle devam etti:

Bu yıl maalesef umduğumuzu bulamadık. Önümüzdeki yıl bunu nasıl aşacağımızın çarelerine bakacağız. İngiltere’yi ihmal etmememiz lazım çünkü İngiliz müşteri otellere ekstrası fazla olan, araba kiralayan, turizmle ilgili sektörlere en büyük girdiği sağlayan pazar müşterimizdir. Ondan vazgeçmememiz gerekmektedir. Yabancı piyasalardaki ana pazarımız olan İngiltere’yi ihmal etmememiz lazım.”

“TEŞVİKLER KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLMELİ, REKLAM ARTIRILMALI”

Orhan Tolun, İngiltere pazarında arzulanan hareketliliğin gerçekleşmemesinin, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın batmasının, hükümetin vermiş olduğu sözleri yerine getirmemiş ve tur operatörleri teşviklerinin çok geç verilmiş olmasından kaynaklandığını savundu.

Tolun, hava ulaşımındaki boşluğun charter seferlerle kapatmaya çalışılmış olmasına rağmen İngiliz piyasasının charter uçuşlardan çok normal uçuşları tercih etmesinden dolayı beklenen gelişmenin sağlanamadığını belirtti.

İngiltere pazarına yönelik teşviklerin haziran, temmuz ve ağustos ayında kaldırılmasının da olumsuz sonuçlar doğurduğunu savunan Tolun, Turizm Fonu’na gelmesi gereken paraların bütçede harcanmayıp, Turizm Bakanlığı’nın kontrolüne verilmesi gerektiğini söyledi.

HERŞEYE RAĞMEN UMUT

Orhan Tolun, Londra Turizm Fuarı’nda Kuzey Kıbrıs’a fayda sağlayacak bazı gelişmeler yaşandığını ancak tam anlamıyla başarıya ulaşabilmek için İngiltere yönelik reklamların artırılarak sürdürülmesi ve haziran-temmuz-ağustos aylarındaki teşvikin kesilmemesi gerektiğini söyledi. Tolun, “2012’de başarmamamız için bir sebep yoktur yeter ki el birliğiyle bunun için çalışalım” dedi.

Bakanlığın her zaman yanlarında olduğunu ancak hükümeti turizm konusunda inançlı göremediklerini ileri sürerek Tolun, ekonomide sürdürülebilir tek kaynağın turizm olduğunu unutmamak gerektiğini söyledi.

INTERNET PAZARLAMACILIĞINA YÖNELİŞ

Seyahat acentesi sahibi Resmiye Canaltay ise, Internet pazarlamacılığının ön plana çıktığı bugünlerde fuarlara ilginin her geçen gün azalmasından çıkarılması gereken dersler bulunduğunu belirtti.

Canaltay, dünya Internet pazarlamacılığına giderken Kuzey Kıbrıs’ın, acentelerin nerede durduğunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“YENİ ÜLKELERE ULAŞMAK LAZIM”

Kuzey Kıbrıs olarak çok iyi hazırlandıkları Londra Turizm Fuarı’nı çok güzel bulan Canaltay, “Çok başarılı bir standımız var. Ancak Kuzey Kıbrıs turizmi olarak bizlerin bu organizasyonlar içinde en iyi şekilde yer alabilmemiz için hedeflerimizi, öne çıkaracaklarımızı çok daha iyi belirleyip, ona göre yola devam etmemiz lazım” dedi.

Canaltay, bazı ülkelerle geçen yıl kurulan yeni bağların, artarak devam etmesini sağlamak ve yeni ülkelere ulaşmak gerektiğini söyledi. Pazarlama ve reklamın önemine vurgu yapan Canaltay, “Bu bir bütçe meselesidir. 2012 için hedeflenen yüzde 30’u yapabilmek için ne kadar bütçe ayrıldı? İyi bir bütçeyle yüzde 30 rahatlıkla yüzde 40 da olur. İnşallah bundan sonraki dönemde bütçeler daha iyi denkleştirilerek, hedeflerimizi yakalarız” diye konuştu.

“EKO TURİZMİ DAHA YOLUN BAŞINDA”

Özel ilgi turizminin ön plana çıkarıldığı fuarda Karpaz Eko Turizm Birliği’nin masası en büyük ilgiyi çeken masalardan biri oldu.

Birlik Başkanı Yusuf Duman, Kuzey Kıbrıs eko turizmine ilginin her geçen gün arttığını ve bunu bu fuarda da gözlemlediklerini kaydetti.

Duman, KKTC’de daha yeni yeni oturmaya başlayan eko turizmin daha yolun başında olduğunu ve kat edilmesi gereken daha çok mesafe bulunduğunu söyledi.

Fuar sırasında gerçekleştirilen seminerlerin önemine parmak basan Duman, dünya çapında öne çıkmış akademisyenler, tur operatörleri ve seyahat acentelerinin katıldığı oturumlarda dünyanın takip ettiği trendler hakkında bilgi sahibi olma imkanı elde ettiğini belirtti.

Eko turizm konusunda hükümetlere büyük görev düştüğünü kaydeden Duman, kriter ve politikaların oluşturulup, bu doğrultuda hizmet verilmesi gerektiğini söyledi.

İLK KEZ SAĞLIK TURİZMİ MASASI

Fuarda ilk kez oluşturulan sağlık turizmi masasında yer alan YDÜ Hastanesi Dış İlişkiler Başkanı Ahmet Savaşan da, dünyaya Kuzey Kıbrıs’ın sağlıklı bir destinasyon olduğunu göstermeye çalıştıklarını belirtti. Savaşan, “Kuzey Kıbrıs’a gelmeleri halinde karşılaşabilecekleri herhangi bir sağlık problemi karşısında gereken sağlık hizmetini bulabileceklerini onlara göstermeyi amaçlıyoruz” dedi.

Yaşlanan Avrupa nüfusunun seyahat organizasyonu yaparken gideceği ülkenin sağlık imkanlarını da kontrol ettiğine dikkat çeken Savaşan, kurdukları stantla Kuzey Kıbrıs’ta uluslararası standartta sağlık hizmeti bulabileceklerini göstermeye çalıştıklarını belirtti.

Savaşan, İngiltere’de yaşayan çok sayıdaki Kıbrıslı Türke de kendi topraklarında sağlık hizmeti alabileceklerini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

“GOLFE İLGİ ARTIYOR”

Londra Turizm Fuarı’nda ilk kez oluşturulan bir diğer masa ise golf turizmi masasıydı.

Korinerum Golf’un yöneticisi Umut Gürtunç, piyasada oldukça yeni olmalarına rağmen gelen turist sayısının her geçen gün arttığını belirtti. Gürtunç, Londra Turizm Fuarı’nda da bu ilgiyi gözlemlediklerini ifade etti.

Gürtunç, gelen turistlerin ülkelerine döndükten sonra deneyimlerini aktarmasının yansıra yerel acentelerin ilgisinin artmasının kendilerini olumlu etkilediğini kaydetti. Golf sezonunun ekim-nisan dönemi olduğuna işaret eden Gürtunç, uçuşların artmasıyla kış aylarındaki ilginin daha da artacağını söyledi.

Havayoluyla gelen turistlerden golf çantası için ekstra ücret alınmasının olumsuz sonuçlar doğurduğunu kaydeden Gürtunç, THY’nin ardından Atlas Jet’in de golf çantalarını bedava taşıyacak olmasının KKTC’deki golf turizmine avantaj sağlayacağını belirtti.

“KUZEY KIBRIS İMAJI YÜKSELİYOR”

K.T. Rehberler Birliği Başkanı Hasan Karlıtaş da, ülkenin değerini en iyi şekilde anlatmaya çalıştıkları fuardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kuzey Kıbrıs imajının her geçen gün yükseldiğini ve daha bilinen olduklarını belirtti.

Her ülkenin kendi ürününü en iyi şekilde pazarladığı fuarda yer almanın önemine vurgu yapan Karlıtaş, standı ziyaret edenlere Kuzey Kıbrıs’a neden gelmeleri gerektiğini anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Karlıtaş, “dergi ve dokümanlarla ülkemizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz” dedi.

Karlıtaş, fuarların artık birer şova dönüştüğünü kaydederek, Kuzey Kıbrıs standında ülkenin adalı ve Akdeniz imajını da koydukları faaliyetlerde bulunduklarını anlattı.