Turizm Gelişim Yasa Tasarısı Onaylandı

Meclis Genel Kurulu, bugünkü toplantısında Turizm Gelişim Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle onayladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Turizm Gelişim Yasa Tasarısı’yla ilgili dördüncü konuşmayı yapan ÖRP Genel Başkanı Turgay Avcı, Van’da dün akşam meydana gelen depreme değinerek ölenlere

rahmet, tüm Türkiye’ye de başsağlığı diledi.

Meclis Başkanı’na çağrı yapan Avcı, İç Tüzüğün bir an önce Meclis’ten geçmesi ve uygulamaya başlanması gerektiğini söyledi.

Avcı, tasarıya olumlu oy vereceklerini açıkladı.

Turgay Avcı, turizmle ilgili ise, yapılacak tesislerde çalışacak işgücünün de planlanması, eğitilmesi, yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Turizmde turist memnuniyetinin önemine işaret eden Avcı, bunun da hizmet kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması, hizmet kalitesinin ölçülmesini gerektirdiğini; eksiklikler saptanarak eğitimler verilmesinin şart olduğunu anlattı.

Turizmin, “güler yüz, doğru ürün ve birebir iletişim” gerektirdiğini vurgulayan ÖRP Genel Başkanı Turgay Avcı, sahillerde can kurtaran eksikliği yaşandığını ve geçmiş yıllarda can kayıpları da olduğunu ifade etti. Denize yoğun girilen yerlerde ve otellerde can kurtaran hizmeti verilmesi gerektiğini vurgulayan Avcı, felaketler gelmeden önlem alınmasını istedi.

ÖRP Genel Başkanı Avcı, müzelerin mesai dışı çalışmamasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Avcı, tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir şirkete yaptırım olarak “yasada cezası yok” gerekçesiyle sadece söz konusu ürünlerinin toplanmasının dışında ceza verilmemesini eleştirdi ve olayın kapatıldığını öne sürdü.

Avcı, elektriğe yapılan zammın kabul edilemez olduğunu da savunarak Kıbrıs Türk Petrolleri ihalesi konusunda hükümetin kafasındakileri halkla paylaşmasını ve oldu bittiye getirilmemesini istedi.

ULUÇAY

CTP-BG milletvekili Teberrüken Uluçay ise, önümüzdeki dönemde halkın sesine kulak verilmesi ve meclisten çekilen yasaların düzeltilmesi için gerekenin yapılmasını istedi.

Turizm konusundaki tasarının komiteden oybirliğiyle geçtiğini belirten Uluçay, kendilerinin de komitede olumlu oy verdiğini anımsattı.

Uluçay, turizmin daha ileri gitmesi için, geleceğe dair projeksiyonların ülkedeki sektör temsilcileriyle birlikte, devlet katkısıyla organize edilmesinin şart olduğunu söyledi.

Doğru strateji geliştirmenin önemini vurgulayan Uluçay, Turizm Gelişim Planı’nda öngörülen bütçenin de önemli olduğunu dile getirdi.

Uluçay, bütçenin tüm gelirlerinin kontrollü biçimde kullanılmasında yarar olduğunu söyledi.

Uluçay, turizmde çalışan KKTC vatandaşlarının sektör içindeki oranının yüzde 29 olduğunu belirterek, stratejiler belirlenirken istihdam konusunun mutlaka ele alınması ve bu oranın tersine çevrilmesi gerektiğini söyledi.

Elektrik zammı konusunda eleştirilerde bulunan Uluçay, geçen yıla göre yabancı turist sayısının arttığını ifade ederek, doğru stratejinin yabancı turist sayısı ve geceleme sayısını artırmak olduğunu belirtti.

Uluçay, orta vade hedeflerinin tutturulması için sadece Turizm Bakanlığı daireleri değil, diğer bakanlıkların dairelerinin çalışması gerektiğini söyledi.

Uluçay, hedeflenen turist sayısının 1 milyon olduğunu, bunun gerçekleşmesi halinde 300 milyon Euro’yu aşkın gelir elde edileceğini ve bunun çok önemli bir rakam olduğunu dile getirdi.

Uluçay, sürdürülebilir kalkınma için sürdürülebilir çevrenin önemini vurguladı.

Kıbrıs Türk Petrolleri konusuna da değinen Uluçay, bu konuda sordukları sorulara yanıt alamadıklarını ancak gazetelerde gün kısıtlaması olan bir ihale açıldığını öğrendiklerini söyledi.

Uluçay, süreçle ilgili eleştiri ve önerilerde bulundu.

Uluçay, Turizm Gelişim Planı’na CTP-BG olarak olumlu oy vereceklerini söyledi.

KALYONCU

CTP-BG Milletvekili Ömer Kalyoncu, arada iyi işler de yapıldığını belirterek bunun nedeninin UBP’nin arada sırada yaptığı iyi atamalardan kaynaklandığını söyledi. Kalyoncu, Turizm Bakanlığı Müsteşarı ve ekibini övdü.

Kalyoncu, TC Yardım Heyeti’nin de dikkati sayesinde bazı başarılar elde edildiğini çünkü finansmanı onların yaptığını belirterek, Turizm Fonu ile ilgili uygulamaları eleştirdi.

Kalyoncu, geçmişten gelen uygulamaların, restoranların ve taksicilerin sorun yaşamasına yol açtığını belirterek, kumarhaneye gelen müşterilerin limuzinlerle taşınmasını ve onlara yemek ikramı yapılmasını eleştirdi.

Kalyoncu, vatandaşın yabancı yatırımcıya karşı tepkili olmasının nedeninin bu yatırımcılara hükümetin ayrıcalıklı davranması olduğunu söyledi.

Kalyoncu hiçbir sektörün bu elektrik fiyatıyla işini sürdüremeyeceğini söyledi.

Kalyoncu, bakanların yurtdışı gezileriyle ilgili eleştirilerde de bulundu. Kalyoncu, Turizm Fonu’nun harcamalarını da kalem kalem istediklerini, özellikle eski bakanın fondan harcamalarını görmeyi talep edeceklerini söyledi.

EMİROĞULLARI

TDP Milletvekili Mustafa Emiroğulları ise, Turizm Teşvik Fonu harcamaları konusunda açıklama isteyerek, harcanan 6 milyon TL paranın hesabını istediğini söyledi ve iyi niyet varsa bunun bütçe görüşmelerine yetişebileceğini kaydetti.

Emiroğulları, “Diğer Hizmet Alımları” başlıklı kalemde 630 bin TL olduğunu belirterek, bu ve bunun gibi fon harcamalarının ayrıntılı açıklamalarını istedi.

Emiroğulları, fonun kullanımı konusunda eleştirilerde bulunarak, fonun parasının nereye harcandığını bütçe görüşmelerinde ayrıntılı şekilde öğrenmek istediklerini kaydetti.

İngiltere’de taksilerin üzerine Kuzey Kıbrıs ilanı yapıştırılacak diye 400 bin sterlin harcanmasının fazla olduğunu söyleyen Emiroğulları, rakamların çok fazla olduğunu iddia etti. Emiroğulları, KKTC’de taksiciliğe darbe vuran hükümetin, İngiltere’de ilan vererek taksicilere destek olduğunu savundu.

Emiroğulları, Kıbrıs sorununa çözümün şart olduğunu, bunun dışında yapılan yatırımların riskli olduğunu savundu. Bafra örneğini veren Emiroğulları, üzerine bir şey yapılmadığını için geri alınan tesis olup olmadığını sorarak, yatırım yapacak olanlarla yapmayacak olanları ayırt etmek gerektiğini ifade etti.

Emiroğulları, Gazimağusa eski kentte küçük ölçekli turizm yatırımları yapılması gerektiğini söyledi.

TDP Milletvekili yasa tasarısıyla ilgili bazı maddeleri okuyarak eleştirilerde bulundu. Emiroğulları, bütünü kapsamasa da yasa tasarısının “belli noktalarda” yeterli olduğunu, kendi isteklerini de içerdiği için yasaya olumlu oy vereceklerini söyledi.

Emiroğulları, elektrik zammının turizm tesislerine yansımasının yüzde 16 olacağını, Cratos gibi oteller lehine de “abidik gubidik” uygulama yaparak, çeşitli gerekçelerle anlamsız şekilde farklı davranıldığını, elektrik ücretlerinin farklı yansıtıldığını savundu.

SOYER

CTP-BG Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, turizmde bu yıl olumlu gelişme yaşandığını dile getirdi.

Soyer, yaşanan olumlu gelişmenin nedeninin Arap baharı ve dövizdeki yükseliş olduğunu belirterek, bunu kalıcı bir hale dönüştürebilmenin meziyet olduğunu söyledi.

Meclise şu anda 2009 istatistik yıllığının dağıtıldığını kaydeden Soyer, 2010, 2011 verilerinin olmadığını, böyle bir ülke idaresi olamayacağını savundu.

Soyer, DPÖ’nün Başbakanlıktan alınarak, Ekonomi Bakanlığı’na bağlanmasının çok yanlış bir iş olduğunu ifade etti.

Soyer, memleketteki gelişmenin tarım sektörüne bağlandığını ve 2008’de kuraklık nedeniyle düşük olan büyümenin, kuraklık yaşanmaması nedeniyle arttığını ve büyüme durumunun ortaya çıktığını savundu.

Soyer, Türkiye’de ceviz macununun sanayisinin kurulduğunu, babutsanın ihracatının yapıldığını, bunların Kıbrıs’tan öğrenildiğini söyledi.

Bunların planlanması ve ele alınması gerektiğini ifade eden Soyer, nasıl ki yasa tasarısında uzlaşıldı, bu konularda da toplumsal uzlaşma olması gerektiğini belirtti.

Soyer, Cratos konusundaki elektrik iddiasında da “Final Approval (Projenin tamamlandığına dair son resmi onay)” alınmadığının ortaya çıktığını, bu alınmadan otelin açılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Soyer, Cratos’da geçtiğimiz aylarda yaşanan sıkıntının “Final Approval” alınsaydı yaşanmamış olacağını savunarak, kendilerinin geçmişte sırf bu yüzden Bafra’daki Artemis’in açılışını ertelettiklerini ifade etti.

Soyer konuşmasında, hükümetin Kıbrıs Türk Petrolleri’nin özelleştirilmesi konusundaki çalışmasını ve Başbakan İrsen Küçük’ün Kıbrıs Türk Petrolleri konusunda yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Soyer, günlerdir tartışmalara yol açan yasa tasarılarının geri çekilmesine teşekkür etti ancak bu yasaların ansızın meclise getirilmesini ve meclis avlusunun polis doldurulmasını eleştirdi. Soyer, “Bir protokol imzalayın panzer da getirtin buraya da film tamamlansın… Allem galem ettiler noldu sonuç, yasalar geri komiteye” dedi.

BAKAN

Bakan Üstel, turizm öncü sektör olduğu için oybirliğiyle geçirme gayretinde olduklarını ve elbirliğiyle yasayı geçirdiklerini söyledi.

Üstel, oluşturdukları kurum sayesinde turizmin önünü göreceklerini ve sektörü geldiklerinden daha ileriye götüreceklerini belirtti.

Üstel, tüm milletvekillerine teşekkür ederek yasanın hayırlı olmasını diledi.

Bakan, Londra’da şampanya resepsiyonu yaptıklarının ve 400 bin sterlin harcadıklarının iddia edildiğini söyleyerek, kendi harcadıkları paranın, rakiplerinin harcadığı tanıtım parasının yanında çerez parası kaldığını söyledi.

400 bin Sterlin’in tüm yıl boyunca harcanan para olduğunu vurgulayan Üstel, “Şampanya Resepsiyonu”nun çok başarılı bir olay olduğunu, resepsiyon için harcanan paranın sadece 5 bin sterlin olduğunu, yemeğin Türkiye tarafından finanse edildiğini ifade etti.

Üstel, önümüzdeki hafta da turizm resepsiyonuna katılan turizm yazarlarını KKTC’de ağırlayacaklarını ifade etti.

Bakan, ürünü pazarlarken, tanıtımın şart olduğunu, minimum harcama yapmak istediklerini kaydetti.

Üstel, ambargolar altında olan bir ülkenin tabii ki kendini pazarlayacağını vurguladı.

Üstel, küçük otellere de turist geldiğini ancak düşük sayıda geldiğini, bunun nedeninin otellere iyi bakım yapılmaması olduğunu, bu yıl teşvik sistemini iyileştirip küçük otellere de hibe ve düşük faizli krediler verileceğini söyledi.

Üstel, 2012’de şu anki geceleme oranlarının çok daha üstüne çıkılacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Turizm Gelişim Yasa Tasarısı, hem madde madde, hem de bütünü oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Bu arada oylama sırasında bazı maddelerde değişiklikler de oylandı ve onaylandı.

Ancak TDP Milletvekili Emiroğulları’nın önerisi, yasa çerçevesinde oluşturulacak kurula ulaşım sektörü ve Kalkınma Bankası temsilcisinin de üye olarak katılması önerisi ise reddedildi.

Emiroğulları, yasanın maddelerinde yatak kapasiteleri ve diğer bazı teknik konuları içeren bazı bentleriyle ilgili değişiklik önerileri de sundu. Emiroğulları’nın, Gazimağusa’nın yatak kapasitesinin 4 binden 6 bine çıkarılması konusundaki önerisi kabul edilirken, diğer önerileri reddedildi.

Yasanın geçmesinin ardından bir karar da Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşiminin 21 Kasım Pazartesi günü yapılması için alındı ve bugünkü toplantı kapatıldı.