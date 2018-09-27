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Turizm Dünya Ekonomisini Besliyor

Dünya turizm sektörü, dünyadaki tüm gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 10'una tekabül ederek, küresel ekonomiye katkı sağlıyor.

Turizm Dünya Ekonomisini Besliyor

Dünya turizm sektörü, dünyadaki tüm gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 10'una tekabül ederek, küresel ekonomiye katkı sağlıyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 11:21
Turizm Dünya Ekonomisini Besliyor

Dünya turizm sektörü, dünyadaki tüm gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 10'una tekabül ederek, küresel ekonomiye katkı sağlıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) 1979 yılında İspanya'nın Torremolinos şehrinde düzenlediği toplantıda aldığı kararla 1980 yılından bu yana her yıl 27 Eylül "Dünya Turizm Günü" olarak kutlanıyor.

BM, 2030 yılına yönelik "17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG)" arasında turizmin kalkındırılmasına dikkat çekiyor. Bu kalkınmayı “Düzgün İş ve Ekonomik Büyüme" , "Sorumlu Tüketim ve Üretim" ve "Su Altı Yaşam" başlıklı hedeflerinde ”mahalli ürünleri teşvik ve organize" tanımlamalarıyla vurguluyor.

Gün kapsamında dünyada turizm bilincinin oluşturulup geliştirilmesi ve turizmin çevresel, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel öneminin vurgulanması amaçlanıyor.

TÜM TURİST GELİŞLERİNDE AVRUPA BİRİNCİ

UNWTO'nun "2018 Turizm Özetleri" raporuna göre turizm sektörü, dünyadaki tüm gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10'una, küresel ticaretin yüzde 7'sine ve her 10 istihdamdan birine tekabül ediyor.

Raporda 2017 yılında tüm turist geliş paylarında yüzde 51 ile Avrupa birinci, Asya-Pasifik yüzde 24 ile ikinci sırayı aldı.

Bunları Amerika kıtası yüzde 16 ile üçüncü, yüzde 5'le Afrika dördüncü ve yüzde 4'le Ortadoğu bölgesi beşinci sırada takip etti.

Raporda dünya genelinde toplam 1 milyon 323 bin turist gelişi olduğu kaydedildi. Buna göre Avrupa'yı 671 milyon, Asya-Pasifik'i 324 milyon, Amerika'yı 207 milyon, Afrika'yı 63 milyon ve Ortadoğu'yu 58 milyon turist ziyaret etti.

EN FAZLA SEYAHAT HAVAYOLUYLA

Rapora göre tüm seyahat imkanları göz önüne alındığında havayolu yüzde 57 ile ilk sırada. Havayolunu yüzde 37 ile karayolu, yüzde 4 ile denizyolları ve yüzde 2 ile demiryolu takip etti. Turistler, yüzde 55 oranda eğlence ve istirahatı, yüzde 27'şer oranda akraba ziyareti ile sağlık ve dini fırsatları, yüzde 13 oranda profesyonel iş imkanlarını turistik faaliyet gerekçeleri olarak tanımlarken, yüzde 6'sı seyahat amacını belirtmedi.

TURİZM HARCAMALARINDA 258 MİLYAR DOLARLA AÇIK ARA ÇİN LİDER

Rapora göre Çin, dünya turizm harcamalarında 258 milyar dolarla açık ara lider konumda.Çin'i 135 milyar dolarla ABD, 84 milyar dolarla Almanya, 63 milyar dolarla İngiltere ve 41 milyar dolarla Fransa takip ediyor.

 

 

Son Güncelleme: 27.09.2018 14:33
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