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Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel Turizm Sektörünü Değerlendirdi.

Ünal Üstel, ambargolara rağmen ülkede turizm açısından sevindirici bir tablo yaşandığını söyledi.

Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel Turizm Sektörünü Değerlendirdi.

Ünal Üstel, ambargolara rağmen ülkede turizm açısından sevindirici bir tablo yaşandığını söyledi.

07 Ekim 2011 Cuma 11:14
Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel Turizm Sektörünü Değerlendirdi.
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 Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel, ambargolara rağmen ülkede turizm açısından sevindirici bir tablo yaşandığını söyledi.

Ünal Üstel, BRT’de konuk olduğu “Bayrak Haber” programında, göreve geldiği günden bu yana turizm sektöründe yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üstel, yapılan atılımlar sonucunda bu yıl otellerdeki doluluk oranında yüzde 13 - 14, üçüncü dünya ülkelerinden gelen turist sayısında ise yüzde 35 - 36 artış sağlandığına işaret etti.

Sektördeki gelişmelerin, 2011 yılının “Türkiye’de KKTC Yılı” ilan edilmesi çerçevede yapılan çalışmalar ile şirket ve tur operatörlerinin özel girişimleri sonucu sağlandığını söyleyen Üstel, “Sene sonuna

kadar otellerdeki doluluk devam edecek. Ancak otellerdeki doluluk oranlarının artması sonucu eleman konusunda sıkıntı yaşadık. Elemanları yetiştirecek merkezlerin olmamasından dolayı hizmette biraz

geri kaldık” dedi.

Turizmi 12 aya yaymaya çalıştıklarını kaydeden Üstel, arzularının; adaya gelen turistlerin bir yıl sonra beraberinde 2 - 3 kişi ile yeniden gelmesi olduğuna işaret ederek, yapılan bir araştırmada ülkeye

gelen turistlerin yüzde 85’inin memnuniyetle ayrıldıklarının saptandığını belirtti.

Sektöre yetişmiş eleman sağlamada istenilen noktaya gelinemediğini kaydeden Üstel, OTEM’i faaliyete geçirmeden üniversitelerden yararlanarak otellere vasıflı eleman yetiştirmeyi planladıklarını belirtti.

Üstel, elemanların bölge üniversitelerinde teorik dersler alırken, büyük otellerde de uygulama yapmalarını planladıklarını açıkladı.

Ünal Üstel, ülkedeki 18 bin 500 olan yatak sayısını yükseltmenin şart olduğunu belirterek, 2012’de yatak kapasitesini 25 bine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bir milyon turist hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Üstel, hava ulaşımı konusunda da bugün iyi bir noktaya gelindiğini vurguladı. Üstel, toplamda 15 noktadan ülkeye charter

seferlerle turist taşındığını anlattı.

Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Üstel, charter seferlerde verilen teşviklerin anlaşma gereği 3 - 4 yıl daha devam edeceğini, ancak bu teşviklere gerek kalmadan insanların kendiliğinden adaya gelişinin

sağlanacağı yönünde bir inanç taşıdığını söyledi.

Adaya gelen turistlerin para harcamalarını sağlamak için de çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Üstel, Girne Limanı’nın bu yönde yeni bir proje ile düzenleneceğini açıkladı.

Üstel, bir soru üzerine, Karpaz’da yapılan marinanın bir an önce faaliyete geçmesinden yana olduğunu söyledi. Kıbrıs’a gelen yatların girebileceği doğru düzgün bir limanın olmadığına işaret eden Üstel,

Girne bölgesine de yeni yat limanları yapılması gerektiğini ifade etti.

Ülkeye yatırım yapan işadamlarına sahip çıkmak ve bürokraside önlerini açmak gerektiğine vurgu yapan Üstel, hantal bürokrasiyi ortan kaldırmanın şart olduğunu belirtti.

Üstel, çevre konusunda istenilen noktaya gelinemediğini ve belediyelerin asli görevleri olan temizliği yapamadıklarını da kaydetti. Ünal Üstel, yapılacak düzenlemeyle Gönüllü Çevre Denetçileri Örgütü

kurulacağını ve çevreyi kirletenlere ceza yazılacağını açıkladı.

Son Güncelleme: 07.10.2011 11:14
Anahtar Kelimeler:
TurizmünalüstelAmbargo
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