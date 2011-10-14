Turizm Bakanlığı ile Vodafone Arasında Protokol

Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı ile Vodafone Mobile Operations Limited (KKTC Telsim) arasında Kuzey Kıbrıs’ın turizm tanıtımları konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole Turizm Bakanı Ünal Üstel ile şirket Genel Müdürü Ahmet Ulubay imza koydu.

Kuzey Kıbrıs’ın turizm tanıtımlarına destek verecek olan şirket, protokole göre bakanlığın “Kuzey Kıbrıs’a Hoşgeldiniz” sloganıyla yaptıracağı broşürleri bastıracak ve bu broşürlerde reklamları bulunacak.

240 bin adet basılacak broşürlerin yanısıra Ercan Havalimanı’nda bulunan ekranlarda da tanıtım filmleri gösterilecek.

Turizm Bakanı Ünal Üstel protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl turizmde beklenenin üstünde bir rakama ulaştıklarını ve turizm sektörüyle ilgili sektörlerin tümünün yüzünün güldüğünü belirterek, bunun tanıtımlarla başarıldığını söyledi.

Üstel, Kuzey Kıbrıs’ı tanıtım çalışmalarına, başta Türkiye ve İngiltere olmak üzere KKTC’ye charter seferler düzenleyen tüm ülkelerde önem verdiklerini, ayrıca Türkiye’nin desteğiyle acentelere teşvikler verildiğini ifade ederek, tüm bu tanıtımların meyvesini topladıklarını anlattı.

KKTC’nin eğitim, çevre ve sağlık alanına destekler veren Vodafone şirketinin de Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımına destek vermek için kendileriyle işbirliği yapma kararı almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Üstel, bu protokolle Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımının ileriye gideceğine inanç belirtti ve hayırlı olmasını diledi.

Vodafone Genel Müdürü Ahmet Ulubay da, Kuzey Kıbrıs’ta sosyal sorumluluk çerçevesinde eğitim, çevre ve sağlık alanına gelecek nesillere yatırım yapmak amacıyla çeşitli desteklerde bulunduklarını, bu kapsamda turizme de destek vereceklerini söyledi.

Ulubay, KKTC’nin lokomotif sektörlerinden olan turizmin gelişmesinin ülke için önemine vurgu yaparak, şirket olarak ülkeye gelen her turiste gezeceği yerler konusunda yardımcı olmaktan, ülkenin turistik kültürel ve tarihi yerlerini ziyaret etmesinden ve bir gün daha fazla ülkede kalmasını sağlayabilmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.