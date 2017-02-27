Turistleri Taşıyan Tekne Alabora Oldu: 9 Ölü

Körfezdeki gelgit nedeniyle alabora olan bottaki 11 kişinin Tuticorin'de hastaneye kaldırıldığını belirten Kumar, yolcularda can yeleği bulunmadığını ifade etti.

Tamil Nadu eyaletine bağlı Tuticorin bölgesinden üst düzey yetkili M. Ravi Kumar, Bengal Körfezi'nde turistleri gezdiren balıkçı teknesinin alabora olması sonucu en az 9 Hint turistin hayatını kaybettiğini açıkladı.