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08 Temmuz 2017 Cumartesi 20:21

Turistlere Tavuk Eti Diye Bakın Ne Yedirmişler!

Turistlere Tavuk Eti Diye Bakın Ne Yedirmişler!
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Bali'de ülkeye gelen turistlere tavuk eti yerine köpek eti yedirildiği ortaya çıktı.

Bali'deki turistlere tavuk eti diye köpek eti yedirildiği ortaya çıktı. Hayvan hakları savunucuları, tavuk eti diye yedirilen bu etlerin aslında köpek eti olduğunu ve köpeklerin katledildiğini iddia etti.

İddialar ilk kez bir Avustralya televizyon programında ortaya çıktı. Şimdi o video giderek yayılıyor.

ABC News Avustralya ve Animals Australia, Bali'de gerçekleşen inanılmaz olayı gün yüzüne çıkardı.İki farklı kaynaktan alınan habere göre, turistlere tavuk eti diye katledilen ve sokaktan toplanan köpeklerin eti yedirilmiş.Animals Australia, uzun süredir Bali'de meydana gelen şok edici gerçeği takip ediyordu. ABC ile temasa geçen Animals Australia, sabah haberlerinde şok edici keşiflerinin yayınlanmasını sağladı.

Mekân sahipleri turistleri inanılmaz yöntemlerle kandırıyor. Öncelikle köpek etinin tavuk eti olduğunu söylüyorlar. Daha sonra da köpekleri, tavuk eti olarak etiketlettiriyorlar. Böylelikle bunun köpek eti olduğundan kimse şüphelenmiyor.

ÇÖP ŞİŞ ZANNEDİP...

Animals Australia'dan Lyn White, ABC'ye “Turistler sokakta yürürken çöp şiş görüyorlar ve yemek istiyorlar. Mekân sahipleri de bunun köpek eti olduğunu kesinlikle belirtmiyorlar ve insanları kandırıyorlar” dedi.Lyn ayrıca Daily Mail'e yaptığı açıklamada, insanlara satılan köpek etlerinin, sokakta zehirlenen köpeklere ait olduğunu belirtti.

Çöp şiş şeklinde sunulan köpek etleri sosla süslenerek insanların şüphelenmemesi sağlanıyor.

ÜLKEDE KÖPEK ETİ YASAK DEĞİL!

ABC News'in belirttiğine göre Bali'de köpek eti yemek yasak değil. Durumu incelemek için olay yerine gönderilen muhabirler, mekân sahiplerine bunun ne eti olduğunu sorduklarında tavuk eti olduğuna dair cevaplar alıyorlar. Öte yandan Animals Australia'dan bir gönüllü daha önceden buraya gidip bunun ne eti olduğunu sorduğunda köpek eti olduğuna dair cevaplar almış.

Olay yerine gönderilen kişiler gizli çekim yapmayı ihmal etmemişler.Şok edici gerçek uluslararası anlamda da yoğun ilgi gördü ve insanların eleştirileriyle karşılaştı.






 
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