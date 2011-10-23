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TURİST VE GECELEME SAYILARINDA ARTIŞ

KKTC’yi ziyaret eden turistlerin sayısı ve turistlerin turizm tesislerinde yaptıkları gecelemelerin sayısında

TURİST VE GECELEME SAYILARINDA ARTIŞ

KKTC’yi ziyaret eden turistlerin sayısı ve turistlerin turizm tesislerinde yaptıkları gecelemelerin sayısında

23 Ekim 2011 Pazar 16:41
TURİST VE GECELEME SAYILARINDA ARTIŞ
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KKTC’yi ziyaret eden turistlerin sayısı ve turistlerin turizm tesislerinde yaptıkları gecelemelerin sayısında artış kaydedildi.

Bu yılın ilk 9 ayında geçen yıllara göre artışlar kaydedildi. 9 ay ülkeye gelen yolcu sayısı 770 bin 150 olurken; turistik konaklama tesislerinde konaklayan turist sayısının 445 bin 858’e ulaştı. Bu turistlerin geceleme toplamı ise 1 milyon 743 bin 869 olarak gerçekleşti.

Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Turizm Planlama Dairesi’nin 2011 yılının Ocak-Eylül dönemiyle ilgili ve geçmiş yıllarla kıyaslamalı “Turizm İstatistikleri Raporu”na göre,  2011 yılının Ocak-Eylül döneminde TC uyruklu turistlerin turizm tesislerinde ortalama kalış süresi 3.2 , yabancı uyruklu turistlerin ortalama kalış süresi 6.1, KKTC vatandaşlarının ise 2.2 gece  oldu.

Son Güncelleme: 23.10.2011 16:41
Anahtar Kelimeler:
ZiyaretKktcTurist
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