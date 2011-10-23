TURİST VE GECELEME SAYILARINDA ARTIŞ

KKTC’yi ziyaret eden turistlerin sayısı ve turistlerin turizm tesislerinde yaptıkları gecelemelerin sayısında artış kaydedildi.

Bu yılın ilk 9 ayında geçen yıllara göre artışlar kaydedildi. 9 ay ülkeye gelen yolcu sayısı 770 bin 150 olurken; turistik konaklama tesislerinde konaklayan turist sayısının 445 bin 858’e ulaştı. Bu turistlerin geceleme toplamı ise 1 milyon 743 bin 869 olarak gerçekleşti.

Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Turizm Planlama Dairesi’nin 2011 yılının Ocak-Eylül dönemiyle ilgili ve geçmiş yıllarla kıyaslamalı “Turizm İstatistikleri Raporu”na göre, 2011 yılının Ocak-Eylül döneminde TC uyruklu turistlerin turizm tesislerinde ortalama kalış süresi 3.2 , yabancı uyruklu turistlerin ortalama kalış süresi 6.1, KKTC vatandaşlarının ise 2.2 gece oldu.