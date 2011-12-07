Tüp Gaza Zam

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde, dünden itibaren tüp gazın fiyatına 1 TL'lik artış yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde, dünden itibaren tüp gazın fiyatına 1 TL'lik artış yapıldı.Marketlerde düne kadar 34.50 TL'den satılan tüp gazın, son yapılan zamdan sonra etiket

fiyatı 35.50TL olarak belirlendi.Çok sayıda vatandaş,son aylarda akaryakıta yapılan zamlardan dolayı özellikle soğuk kış günlerinde evlerinde ısınmak için kullandıkları tüp gaza yapılan

artışa tepki gösterdi.