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Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimine Katılım Oranı % 40

Tunus'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimine katılımın yüzde 40 olduğu bildirildi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimine Katılım Oranı % 40

Tunus'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimine katılımın yüzde 40 olduğu bildirildi.

23 Kasım 2014 Pazar 15:32
Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimine Katılım Oranı % 40
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SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 40

Tunus'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimine katılımın yüzde 40 olduğu bildirildi.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kamil Tucani, 4 bin seçim bürosunda TSİ 15.00 itibariyle katılım oranının yüzde 40 olduğunu duyurdu.

Daha önce kurulun başkanı Şefik Sarsar, TSİ 12.00'da katılımın yüzde 11,85 olduğunu açıklamıştı.

Tunus'ta, cumhurbaşkanlığı için 27 adayın yarışacağı belirtilmişti. Daha sonra 5 adayın çekildiği açıklanmış ancak bu kişilerin oy pusulalarında isimleri kaldırılmamıştı. Ülkede, 5 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor.

Yurt dışında ise yaklaşık 360 bin seçmen olduğu belirtiliyor.

Tunus'da 26 Ekim'de düzenlenen genel seçimlere katılım yüzde 69'du. Yurt dışındaki Tunusluların yüzde 29'u oy kullanmıştı.

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Seçime Katılım OranıTunusta Cumhurbaşkanlığı Seçimi
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