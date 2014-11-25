Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Tunus'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde, yüzde 95'i açılan sandıklardan alınan resmi olmayan sonuçlara göre, Nida Tunus Partisi lideri El-Baci Kaid es-Sibsi'nin yüzde 39,5 oy aldığı, mevcut Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki'nin ise yüzde 33,4 ile onu takip ettiği bildirildi.

Tunus'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde, yüzde 95'i açılan sandıklardan elde edilen resmi olmayan sonuçlara göre, Nida Tunus Partisi lideri El-Baci Kaid es-Sibsi'nin yüzde 39,5, Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki'nin yüzde 33,4, Hamma Hammami'nin yüzde 8,7, Selim Riyahi'nin yüzde 5,1 ve El-Haşimi el-Hamidi'nin yüzde 4 oy aldığı belirtildi.

Seçimin aralık ayında düzenlenmesi öngörülen ikinci turunda, Cumhurbaşkanı Merzuki ve parlamento seçiminde en çok oyu alan Nida Tunus Partisi Genel Başkanı Sibsi'nin yarışması bekleniyor.

Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, seçime katılımın ülke içinde yüzde 53,73, yurt dışında yüzde 27 olduğunu duyurmuştu. 5 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu Tunus'ta, cumhurbaşkanlığı için 27 adayın yarışacağı belirtilmişti. Daha sonra 5 adayın çekildiği açıklanmış ancak bu kişilerin oy pusulalarında isimleri kaldırılmamıştı.