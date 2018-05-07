Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100866
ALTIN
180.351
DOLAR
4.2564
STERLİN
5.7865
EURO
5.0789
Sapık teminata bağlandı
SAPIK TEMİNATA BAĞLANDI
Yağmur ve dolu zarara yol açtı
YAĞMUR VE DOLU ZARARA YOL...
Devletin gizli bilgileri ile yakalandı
DEVLETİN GİZLİ BELGELERİ İLE YAKALANDI
Aldağ'a 9 yıl hapis cezası
ALDAĞ'A 9 YIL HAPİS CEZASI
banner256

Tunus\'ta Yerel Seçimlerde Birinci Parti Nahda

Tunus, 7 Mayıs 18 : Tunus\'ta devrimden sonraki ilk belediye seçimlerinde, katılım oranı yüzde 33,7 olarak kaydedilirken, ülke genelinde oyların yüzde 27,5\'ini alan Nahda Hareketi birinci parti oldu.

Tunus\'ta Yerel Seçimlerde Birinci Parti Nahda

Tunus, 7 Mayıs 18 : Tunus\'ta devrimden sonraki ilk belediye seçimlerinde, katılım oranı yüzde 33,7 olarak kaydedilirken, ülke genelinde oyların yüzde 27,5\'ini alan Nahda Hareketi birinci parti oldu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:28
Tunus\'ta Yerel Seçimlerde Birinci Parti Nahda

Tunus, 7 Mayıs 18 : Tunus\'ta devrimden sonraki ilk belediye seçimlerinde, katılım oranı yüzde 33,7 olarak kaydedilirken, ülke genelinde oyların yüzde 27,5\'ini alan Nahda Hareketi birinci parti oldu.

Arap Baharı isimli sürecin doğum yeri Tunus, 2011 yılındaki devrimin ardından demokratik geçiş sürecine yönelik bir adım daha atarak dün yerel seçimini gerçekleştirdi.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu\'nun (YSK) paylaştığı rakamlara göre, Tunus genelinde yaklaşık 5,3 milyon seçmenden 1,8 milyona yakını sandıklara giderek oy kullandı. Böylece seçime katılım oranı yüzde 33,7 oranında olduğu kaydedildi. 

NAHDA, BİRİNCİ PARTİ 

Tunus devlet televizyonunun açıkladığı, resmi olmayan sonuçlara göre, 69 vekille temsil edilen ve parlamentoda birinci siyasi parti olan Nahda Hareketi oyların yüzde 27,5\'ini alarak yerel seçimlerde de birinci oldu.

Parlamentoda 55 vekille ikinci parti durumundaki Nida Tunus ise oyların yüzde 22,5\'ini alarak ülke genelinde ikinci sırada yer aldı. Oyların yüzde 14\'ü parti listelerine ve yüzde 8\'i de seçim ittifaklarına çıktı. Ülke genelindeki bağımsız adayların ise yüzde 28 oy aldığı kaydedildi. 

 BAŞKENTİN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI NAHDA\'DAN 

Başkent Tunus\'ta yerel seçimlerde Nahda Hareketi oyların yüzde 33,8\'ini kazanarak ülke tarihinde ilk kadın kent belediye başkanını çıkardı.

Nahda Hareketinin adayı SuadAbdurrahim, ülke tarihinde, başkent belediye başkanlığına seçilen ilk kadın oldu.

Nida Tunus Partisi ise yüzde 25,8 ile ikinci, Demokratik Hareket de yüzde 10,7 ile üçüncü sırayı aldı. On partinin bir araya geldiği seçim ittifakı Sivil Koalisyon ve Halkçı Cephe ortak listesi ise yüzde 6,8 oy alabildi. 

 NAHDA VE NİDA İKİ KUTUP

Tunus\'ta devrim sonrasında ortaya çıkan siyasi tabloda Nahda Hareketi, İslami ve muhafazakar kesimi temsil ederken, Nida Tunus Partisi ise eski rejimin destekçileri, merkez sol ve laiklik vurgusu yapan toplumsal kitleye hitap ediyor.

Tunus\'ta yaşanan siyasi krizleri aşmak için karşılıklı tavizlerle uzlaşı yoluna giden Nahda Hareketi ile Nida Tunus, iki zıt kutup olmasına rağmen ülkede birbirine karşı denge unsuru oluşturuyor.

Yerel seçimlere katılım oranı düşük olmasına rağmen, iki parti de seçmenlerini sandığa çekmeyi başararak, liderlik yarışında birbirini takip etmeyi başardı.

Tunus siyasetinde "iki makine" şeklinde nitelendirilen Nahda ve Nida yetkililerinden gelen demeçlerde, karşılıklı uzlaşı ve işbirliğine devam edecekleri mesajı verildi. 

(AA/ÖZ/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlerce kulağından şikayet etti… Doktora gittiğinde ise…
Günlerce kulağından şikayet etti… Doktora gittiğinde ise…
Hindistan'da köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuk hayatını kaybetti. 
Hindistan'da köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuk hayatını kaybetti. 
Abd
Abd "büyük Güç Rekabetine" Karşı İkinci Filo’yu Tekrar Kuruyor
Trump'tan CIA Direktörü Adayına Destek
Trump'tan CIA Direktörü Adayına Destek
Rusya'da Hükümet İstifa Etti
Rusya'da Hükümet İstifa Etti
Rusya'da Putin'in Başbakan Adayı Yine Medvedev
Rusya'da Putin'in Başbakan Adayı Yine Medvedev
Ferguson Yoğun Bakımda...
Ferguson Yoğun Bakımda...
Yemen'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Hava Saldırısı!
Yemen'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Hava Saldırısı!
Rusya'da Hükümet İstifa Etti
Rusya'da Hükümet İstifa Etti
Nestle İle Starbucks'tan 7.15 Milyar Dolarlık Ortaklık
Nestle İle Starbucks'tan 7.15 Milyar Dolarlık Ortaklık

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim