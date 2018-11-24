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Tunus\'ta Yeni Grev Kararı... Ocak’ta Genel Grev Var

TUNUS GENEL İŞÇİ SENDİKASI,

Tunus\'ta Yeni Grev Kararı... Ocak’ta Genel Grev Var

TUNUS GENEL İŞÇİ SENDİKASI,

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:39
Tunus\'ta Yeni Grev Kararı... Ocak’ta Genel Grev Var
TUNUS GENEL İŞÇİ SENDİKASI, "MAAŞLARA ZAM" TALEBİYLE 17 OCAK\'TA TÜM KAMU KURUMLARINDA BİR KEZ DAHA GREVE GİDİLECEĞİNİ DUYURDU

Tunus, 24 Kasım 18 : Tunus\'un en büyük sendikası, memur maaşlarının artırılması talebiyle bir kez daha genel grev kararı aldı.

Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) Genel Sekreter Yardımcısı Sami et-Tahiri, sendika yönetiminin başkentte yaptığı toplantının ardından basına açıklamada bulundu.

Tahiri, 17 Ocak\'ta ülke genelinde kamu kurumları düzeyinde "maaşlara zam" talebiyle genel greve gidileceğini belirtti.

UGTT, "vatandaşın alım gücünün zayıflaması ve ülkedeki siyasi krizin derinleşmesi" gerekçesiyle, 24 Ekim ve 22 Kasım\'da da tüm kamu sektöründe grev kararı almıştı.

Ülke genelinde 24 Ekim\'de yapılması planlanan grev, kamudaki işçilere zam konusunda Başbakan Yusuf Şahid\'le varılan anlaşmanın ardından iptal edilmiş, 22 Kasım\'da ise 700 bin kişinin katılımıyla "maaşlara zam" talebiyle tüm kamu kurumlarında grev yapılmıştı.

Tunus ekonomisi, 2018\'in ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7\'lik artışla yüzde 2,6\'lık büyüme kaydetmesine rağmen zor bir dönemden geçiyor.

(AA/RU/SEL)
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