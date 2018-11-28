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Tunus\'ta Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman Testereyle Protesto Edildi

Lefkoşa, 28 Kasım 18 (.): Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Arjantin\'de Cuma günü başlayacak G-20 zirvesi öncesinde ziyaret ettiği Tunus\'ta protestolarla karşılandı.

Tunus\'ta Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman Testereyle Protesto Edildi

Lefkoşa, 28 Kasım 18 (.): Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Arjantin\'de Cuma günü başlayacak G-20 zirvesi öncesinde ziyaret ettiği Tunus\'ta protestolarla karşılandı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:24
Tunus\'ta Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman Testereyle Protesto Edildi
Lefkoşa, 28 Kasım 18 (.): Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Arjantin\'de Cuma günü başlayacak G-20 zirvesi öncesinde ziyaret ettiği Tunus\'ta protestolarla karşılandı.

Başkentteki gazeteciler sendikası binasına Veliaht Prensi, dev bir elektrikle testereyle resmeden dev bir pankart asıldı.

Suudi Arabistan vatandaşı Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim\'de İstanbul\'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmüş ve cesedinin parçalara ayrıldığı açıklanmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, Kaşıkçı cinayeti emrinin Veliaht Prens Muhammed tarafından verildiği iddialarını reddetse de, Tunus\'ta toplanan göstericiler, cinayetten dolayı Muhammed bin Selman\'ı protesto etti.

“TUNUS\'U KİRLETME”

Salı günü yüzlerce kişinin katıldığı, gençlik ve kadın hakları gruplarının düzenlediği gösteride "Katil Hoş Gelmedin", "Devrimci Tunus\'u Kirletme" yazılı dövizler taşındı.

Guardian gazetesi, Suudi Arabistan\'ın yakın müttefikleri Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır\'da sıcak karşılanan Prens\'in bu ziyaretleriyle "G-20 zirvesinden önce imajını kurtarmaya" çalıştığını savundu.

Aralarında Tunus Gazeteciler Birliği\'nin de bulunduğu onlarca sivil toplum kuruluşunun ortak bildirisinde Prens Muhammed\'in ziyareti, "Tunus\'a demokrasi ve ifade özgürlüğü getiren Arap Baharı ilkelerine bir saldırı" olarak nitelendi.

"Equality Now" (Eşitlik Şimdi) adlı gruptan Suad Abu Dayyeh adlı bir eylemci, "Araplar hükümetlerinin rehinesi durumunda. Prens Muhammed, Suudi Arabistan\'daki kadın aktivistlere işkence ediyor, onları hapse atıyor. Tunusluların Prens\'e karşı seslerini yükseltmesi sevindirici" dedi.

Tunuslu yetkililer ise Suudi Arabistan\'la Tunus arasındaki "tarihi ve kardeşliğe dayanan ilişkilere" gönderme yaparak "Prens\'in iktidardan uzaklaştırılmasının Suudi Arabistan\'ı istikrarsızlığa sürükleyeceğini ve bundan tüm bölgenin zarar göreceğini" söyledi.

Tunus, uzun bir süredir Suudi Arabistan\'dan kalkınma yardımı alıyor.

Ancak Guardian, birçok Tunuslunun 2011\'deki gösterilerden sonra devrilen Devlet Başkanı Zeynel bin Abidin\'e sığınma hakkı veren ve iadesini reddeden Suudi Yönetimi\'ne öfkeli olduğunu aktardı.

Liderler el sıkışma olasılığından endişeli\'
Gazete, Suudi Prens\'in G-20 zirvesine katılmasının beklendiğini ancak birçok liderin, "Prens\'le birlikte halkın önüne çıkmaktan endişe ettiğini" öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump\'ın Prens\'e CIA\'nin Kaşıkçı\'nın öldürülmesi emrini Prens\'in verdiği yolundaki raporuna rağmen Prens\'e destek belirttiğini belirten gazete, ancak İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi bazı liderlerin Suudi Arabistan\'ın fiili lideriyle el sıkışıp poz verme olasılığından kaygılandığını yazdı.

(BBC/ID/GÜL)
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