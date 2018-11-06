Tunus\'ta Olağanüstü Hal Uzatıldı

CUMHURBAŞKANI EL-BACİ KAİD ES-SİBSİ, OLAĞANÜSTÜ HALİN BİR AY DAHA UZATILMASINA KARAR VERDİTunus, 6 Kasım 18 : Tunus Cumhurbaşkanı El-BaciKaid es-Sibsi, ülkede Kasım 2015\'ten bu yana uygulanan olağanüstü hali bir ay daha uzatma kararı aldı. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sibsi\'nin, Başbakan Yusuf Şahid ve Meclis Başkanı Muhammed Nasır ile gerçekleştirdiği istişareler neticesinde ülke genelinde geçerli olmak üzere olağanüstü halin bir ay uzatılması kararı aldığı...



CUMHURBAŞKANI EL-BACİ KAİD ES-SİBSİ, OLAĞANÜSTÜ HALİN BİR AY DAHA UZATILMASINA KARAR VERDİ



Tunus, 6 Kasım 18 : Tunus Cumhurbaşkanı El-BaciKaid es-Sibsi, ülkede Kasım 2015\'ten bu yana uygulanan olağanüstü hali bir ay daha uzatma kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sibsi\'nin, Başbakan Yusuf Şahid ve Meclis Başkanı Muhammed Nasır ile gerçekleştirdiği istişareler neticesinde ülke genelinde geçerli olmak üzere olağanüstü halin bir ay uzatılması kararı aldığı belirtildi.

Tunus\'ta Kasım 2015\'ten bu yana devam eden olağanüstü hal son olarak Ekim 2018\'de bir aylığına uzatılmıştı.

Başkent Tunus\'un Muhammed Hamis Caddesi\'nde 24 Kasım 2015\'te cumhurbaşkanlığı muhafız alayını hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü hal, sonraki süreçte birçok kez uzatılmıştı.

Uygulama, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine, toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı uygulama, mahkeme izni olmaksızın arama emri, basını denetleme gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.

Tunus son olarak geçen 29 Ekim\'de başkentin en işlek caddelerinden Habib Burgiba\'da 2\'si çocuk, 15\'i polis 20 kişinin yaralandığı bir intihar saldırısına sahne olmuştu.

(AA/ÖZ/ŞEB)

